442.574 EUR ,PER ACABAR LA RESTAURACIÓ DE LA PORTELLA. Fa tres mesos vam demanar, via Parlament, quines intencions tenia la Generalitat, respecte a finalitzar la restauració del Monestir de Sant Pere de la Portella ( La Quar). En la resposta que ens ha donat la Consellera de Cultura, fa constar que entre 1984 i 2013, es van destinar 938.401,10 euros a la restauració del conjunt monumental. Segons ella, falten 442.574 euros per acabar-la i poder fer visitable el monument, i que aquestes obres es faran entre 2021 i 2025. El 2021 el tenim a punt d’acabar de manera que haurem de supervisar i controlar que hi hagi partida en els pressupostos de l’any vinent o dels propers. Ho controlarem i ho exigirem. Mentrestant, sí vull fer constar que em semblen poc ben invertits els 938.000 , a la vista de com està el conjunt i molt especialment la part del Monestir. Fa anys que es troba abandonat, i s’han deixat fer malbé algunes parts que s’haurien d’haver protegit degudament. I és que recordo quan tot el conjunt encara estava viu i actiu, tot i que el claustre servia d’estable per les vaques, però millor això que tenir-lo tancat i abandonat. També vull recordar que a principis dels 80 la Diputació de Barcelona estava disposada a intervenir, i va ser per l’interès de la Generalitat, de fer-ho ella, que es va retirar. Aquesta decisió va fer que es comencés tard i malament. Ara, estem com estem, i cal esperar que en els propers anys, s’hi facin les obres definitives per deixar-lo en condicions de ser visitat. Vull recordar que és un Bé Cultural d’Interès Nacional ( BCIN) des de 2010. Si tot es fa com cal, podrem oferir aquest conjunt com una de les visites interessants de la comarca del Berguedà a tocar de la del Lluçanès. Per mitjà del Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, i del diputat Cristòfol Gimeno, estarem atents al compliment de la promesa feta.