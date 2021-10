142 ANYS, I SEGUEIX TAN JOVE !!! El 2 de maig de 1879, naixia a Madrid, el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE), creat per un grup de 25 intel·lectuals i obrers, entre els quals el seu primer Secretari General ,Pablo Iglesias Posse. D’aleshores ençà, diverses generacions, multitud d’embats i reptes plantejats, molts sacrificis, i molts avenços per a les classes més desfavorides. Qui vulgui comprovar-ho, pot elegir entre una immensa bibliografia on s’expliquen les vicissituds passades, els triomfs obtinguts, també els fracassos i els principals projectes de present i futur. Son moltes vides, sota un mateix projecte. Impossible de resumir en unes poques ratlles. Pels que en formem part, és un orgull mantenir-se fidel a les arrels, i adaptar els principis a les necessitats del moment. Just aquest cap de setmana passat, s’ha celebrat el 40è Congrés, a la ciutat de Valencia. Quaranta Congressos. Es una xifra impensable per a la resta de partits catalans i espanyols. No n’hi ha cap que se li acosti i encara menys, pugui aportar un volum tant elevat d’avenços aconseguits. No hi ha cap llei , cap normativa, cap institució ni organisme que no hagi estat creat, modernitzat o actualitzat per membres del partit socialista. A tots els nivells i en tots els moments en que Espanya ha gaudit de democràcia. I quan s’ha perdut, ha estat a primera línia, en la lluita per a recuperar-la. Des dels ajuntaments, consells comarcals, diputacions, parlaments autonòmics, Congrés i Senat, milers d’homes i dones, han ocupat i ocupen càrrecs de responsabilitat amb la convicció de que és des d’aquests espais, des d’on es pot transformar el país. Si mirem enrere, en aquesta nova etapa democràtica, la més llarga de la nostra història, podem comprovar la profunda transformació que hem aconseguit. Com eren els nostres pobles i ciutats 42 anys enrere ? Com eren les infraestructures, equipaments i serveis públics ? Quins eren els drets i els deures ? I que ningú vulgui menystenir la immensa transformació i avenços obtinguts, perquè les diverses agencies de valoració de la qualitat democràtica en el món, situen Espanya en el dinovè lloc ( 19 ) de 167 països supervisats i controlats. Mai hem d’estar prou satisfets, ni contemplatius davant els reptes que tenim, però tampoc siguem gasius en els avenços obtinguts. El 40 è Congrés ha estat un model d’organització i planificació per assolir el que tots aspiràvem. Un gran partit, ben conjuntat i ordenat, amb un programa pels propers anys, que porti el país per nous camins de progrés i igualtat. L’Executiva elegida, de la mà de Pedro Sánchez, segur obtindrà noves victòries per a fer possible la posada en pràctica de tot el que s’hi ha aprovat. Que és molt i molt divers. I després de 142 anys, el partit segueix, tan jove com el primer dia. Per molts anys, i bona feina. !!!