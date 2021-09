UNA PROFITOSA TAULA DE DIÀLEG. En contra del que pronostiquen els representants de Junts x Cat, la CUP i alguns altres, estic convençut dels bons resultats, de la taula de diàleg. De fet, la mateixa existència, ja és preludi de futurs acords que suposaran deixar enrere i callats, a tots aquells que consideren impossible els pactes de govern a govern. No tenen en compte un efecte clau. I és la voluntat seria i ferma del president Sánchez per a reconduir el conflicte i buscar-hi una solució a llarg termini. Erren aquells que proclamen igualtat de tractament , per part del PP i del PSOE. En absolut. El PSOE, sempre ha tingut sòlids fonaments democràtics i d’entesa territorial. I quedarà demostrat en la taula de diàleg. La primera foto és impactant perquè per primera vegada, hem vist un estol de ministres de la banda del govern central, i una minúscula representació del govern de la Generalitat. Qui hauria pensat veure una foto com aquesta ? En quin moment de la nostra història conjunta, s’ha vist una voluntat clara d’entesa ? Quin greu error el de Junts x Cat de no ser-hi ¡¡¡ I és que la taula comença a caminar, i ho farà amb pas ferm i segur. Ben aviat veurem com traspassos llargament esperats i reclamats, es desencallen. O com competències, contemplades en l’Estatut, son desenvolupades i degudament finançades. O com es dona oxigen a les finances de la Generalitat, començant per la renegociació del deute. I ara que dic deute, permeteu-me fer una suposició que no ha aparegut enlloc però estic segur s’està produint. M’explico. Es curiós com ningú parla de l’enorme deute de la Generalitat ( proper als 80.000 milions) i de l’endeutament màxim que no permet contractar cap crèdit. Algú ha pensat en la necessitat estratègica d’ERC d’anar a la taula de diàleg, per resoldre el primer dels seus grans problemes, com és el refinançament del deute ? Vull recordar que el Govern ha d’amortitzar 32.000 milions, en 3 anys, cosa impossible, si el govern central, no el refinança a 15 o 20 anys. Doncs, bé, estic convençut que aquest és un dels primers acords d’aquesta taula, encara que no s’hagi fet públic. Pensem-hi. Si el govern hagués de retornat aquests imports quedaria totalment paralitzat. I no n’ha quedat, de manera que aquest primer acord, ha de ser conseqüència de l’existència de la taula. I si un tema com aquest és essencial, en vindran molts d’altres que posaran en situació incòmode els partits independentistes. Entenc els nervis de Junts i la CUP. Si la taula demostra la voluntat de diàleg i d’acords, com es pot cridar en contra ? Com es poden dur a terme embats contra el govern central ? El victimisme perd posicions i es torna en contra dels seus promotors. Es evident que obtenir bons resultats també incomodarà a ERC, perquè perdrà una part de les crítiques , però no pot fer altra cosa. Està immersa en l’acció de govern, i com a govern no poden evitar prendre decisions i acords, i la majoria depenen de la voluntat i de les competències del govern central, de manera que estan condemnats a entendre’s. I és que al darrere d’uns hi ha bons estrategues i bons governants que han emprès el camí de la resolució de conflictes amb valentia i fermesa. No variaran el camí perquè volen arribar a bon port. La taula de diàleg, ha vingut per quedar-se i donar bons resultats. En poc temps ho anirem veient.