ESPOLI O NEGOCI ? La finalització de la concessió de prop de 500 km d’autopistes a Catalunya, ha comportat declaracions de tot tipus. Algunes intel•ligents i assenyades, altres molt típiques d’alguns membres del Govern, com el vicepresident i Conseller del ram, Jordi Puigneró, de contingut clarament demagògic i de mala fe. Ha manifestat que “El Govern Central hauria de demanar perdó per aquests 50 anys d’autopistes de peatge, que han suposat uns 750 milions a l’any, d’espoli pels catalans”. En fi, no en saben més, no tenen altra cosa en el cap que el victimisme i no han entès ni han volgut entendre com ha funcionat aquest país, i la seva classe dirigent. Algú els hi hauria d’explicar, que si l’Estat no ha construït més autovies a Catalunya, en bona part ha estat per l’interès de la classe dirigent, tant la política com la social, en fer negoci. Es lògic i evident que els grans negocis es fan on hi ha més gent, i més gent amb diner. I Catalunya ha estat el territori ideal per a fer negoci, per part d’empreses constructores, bancs, caixes i inversos procedents de l’alta burgesia. Aquest Conseller no es deu haver informat de com i perquè es va construir el Túnel de Cadí, o els Túnels de Vallvidrera, o perquè en temps de Josep Borrell com a Ministre d’Obres Públiques es va refusar la inversió de l’Estat per fer l’Eix Transversal. Evidentment quedava de propietat de l’Estat però quin Alcalde o altre dirigent polític, més interessat en el benestar del seu país i no en els seus negocis particulars, o en rebre comissions, hagués refusat aquest oferiment? Parlem clar. Si a Catalunya hi ha hagut més autopistes de peatge que en altres indrets ha estat pel propi interès de dirigents polítics i empreses privades, bancs i caixes, a la recerca de negocis molt productius. O es que algú dubta de qui va decidir que l’autopista Terrassa – Manresa, fos de pagament? I perquè s’ha anat allargant la seva concessió fins a l’infinit? També és culpa de Madrid ? I com que la ignorància és agosarada, es poden dir autèntics despropòsits, com els del Conseller Puigneró. Que Madrid digui que el final de la concessió suposarà un estalvi global de 750 milions a l’any, doncs, ja pressuposa que els catalans els han pagat. Es que per aquestes autopistes no hi passen vehicles d’altres CCAA, ni estrangers ? No han pagat ells ?, només ho han fet els catalans ? Tanta ignorància i mala fe, cansa. I ja no sé si la seva mediocritat els fa creure el que diuen, o ho diuen perquè no donen per a més. En fi, amb el final de les concessions, s’obre una nova etapa en la qual caldrà estudiar formules per a fer-ne el manteniment. Totes tenen els seus pros i contres, però el cert és que estem girant pàgina a una part de la nostra història per encetar-ne una de nova, amb unes quantes incògnites. Per fortuna, tenim gent intel•ligent en el Govern Central, i estic convençut que sabran fer propostes interessants i sobretot adequades per encarar aquesta nova etapa. Deixem enrere, l’etapa de negocis fàcils, a costa dels contribuents i usuaris, i entrem en una de nova que busca un major repartiment de les càrregues, supeditant-ho a l’interès general i no a l’interès d’uns pocs com ha estat norma en aquests darrers 50 anys.