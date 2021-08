XIFRES ASSISTÈNCIA DIADES. Comença el preescalfament dels partits independentistes de cara a la Diada de 2021, després de la impossibilitat de dur-la a terme l’any passat, per culpa de la pandèmia. Per raons que serien llargues d’explicar, sempre he tingut un especial interès en temes de protocol i organització d’actes públics i privats. D’aquí molts contactes tinguts amb caps de protocol, i cossos de seguretat. De tot plegat, n’ha sortit un seguiment d’estudis i aplicacions tècniques per a exposar i xifrar el nombre participants, en diferents actes, entre els quals els de les Diades. He de dir que la realitat, la veritat, és la primera damnificada. En aquest tema, com en molts altres, els partits independentistes i les organitzacions annexes , son mestres consumats en donar xifres sorprenents. I és que quan l’exageració i l’engany surten de mare, el resultat és escandalosament irreal. Passa amb les Diades, un pecat original, comprensible però inacceptable. M’explico. Els organitzadors de qualsevol activitat, volen quedar bé, i és acceptable un petit retoc de dades, però mai una manipulació , pura i dura. Es així, com en la Diada de 2012, varen voler rebentar pronòstics i van llençar la xifra d’ 1,5 milions d’assistents. A partir d’aquí, la següent, la de la Via Catalana, de 400 quilòmetres, havia de ser encara més gran. Resultat, 1,6 milions. I llençats ja en un núvol de grandesa, la de 2014, la de la V amb Diagonal i Gran Via, n’hi posem 1,8. I si anem a la descentralitzada de 2016, n’apleguem suposadament 875.000, entre Barcelona, Tarragona, Salt, Lleida i Berga, on se suposa s’hi van concentrar 60.000 al Passeig de la Pau. Finalment a les següents ( 2017 i 2018) un milió a cadascuna i només la de 2019 es considera molt, molt fluixa amb uns 600.000. Absolutament totes les xifres son irreals, impossibles pels espais ocupats, i les persones mobilitzades. No ho dic jo, ho dic en base als estudis existents, a les fotos, a imatges de mitjans de comunicació, drons, informes dels diferents cossos de seguretat, documents interns de partits i organitzacions independentistes...al final, com gairebé tot a la vida, es coneix i surt a la llum pública. Hi ha un element bàsic, com és superficiar l’espai ocupat. Molt fàcil amb els mitjans actuals, i multiplicar els metres quadrats per les persones que hi caben. Mai es poden posar més de quatre persones per metre quadrat, i si caminen, ni dues. O si es fa una immensa foto, com en el cas de la Gigafoto de la Diada de 2013, on es van aplegar 107.000 fotos, et pot sortir un catedràtic d’estadística que posa com a deures als seus alumnes i arriben a la conclusió que on els organitzadors deien 1,6 milions, resulta que n’hi havia 793.683. O pels que som de Berga, dir que a la Diada de 2016, van venir 200 autocars i 10.000 vehicles i es van posar 60.000 persones al Passeig de la Pau, és una presa de pèl. Suposa multiplicar per deu els assistents. Es que sinó haguessin arribat fins Avià , per un cantó, fins Cal Rosal, per altre, i fins el Santuari de Queralt. Una mica de seny i equanimitat, seria desitjable. Veurem.