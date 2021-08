TVE 3 – 30 ANYS DE MANIPULACIÓ . Catalunya no solament té la televisió pública més poblada d’Espanya, sinó també la més cara i manipulada. Ja ni se n’amaguen. Els anys de procés independentista ha incrementat el grau de descarament i prepotència. Fan el que volen i com volen, sabedors que fins ara han tingut carta blanca. De fet, sense TV3 , Catalunya radio i altres mitjans de comunicació afins, el procés independentista hauria tingut molts problemes per arribar a tot el país. I persistir durant un llarg temps. Es ara que ja es veu la desescalada, que es pot valorar millor l’enorme dany causat a la convivència del país. I és que el col·lectiu que té en aquest mitjà l’única font d’informació, viu en una altra realitat, molt diferent del país real. La manipulació constant a que sotmet els continguts televisius, suposa un doble o triple mitjà d’intoxicació informativa. Primer pel què s’explica, després com s’exposa, i finalment per tot el que no es diu. Algun dia, acabat aquest període de ferri control, es coneixerà la realitat de les coses. Serà el moment en que coneixerem les vies d’entrada de tota mena de personatges. També de qui i com es manipulaven les dades, les informacions, les designacions de programes, les contractacions de programes externs, o dels convidats i tertulians, etc. Durant anys no s’ha deixat res a l’atzar. Era de vital importància dominar el mitjà i així s’ha fet. L’única alternativa a l’abast, era abandonar el mitjà. Es el que hem fet centenars de milers de catalans que hem optat per desconnectar. No és la nostra televisió i no ho serà mentrestant sigui dominada pels actuals dirigents. Aquesta és una mostra més de l’apropiació d’un bé col·lectiu per a fins particulars. S’ha fet en altres àmbits i sectors, però aquest és especialment delicat pel que té de conformació d’un país, una nació. Si abans la llengua i la cultura ens agermanava, i consideràvem TV3 com un element essencial per a recuperar i mantenir la nostra llengua i cultura, des de fa un grapat d’anys, fugim dels resultats. Es una llàstima, però així acaba tot. El nostre govern el que no controla no ho finança ni ho té com a element essencial. En vol el control, un control total, per fer i desfer segons les seves prioritats, i la primera és la propaganda. No estranyi a ningú, la radicalitat de la composició dels que la fan servir. A favor o en contra, segons el pensament dels dirigents, comandats pel partit de torn que en té la responsabilitat. Poc a poc, va perdent credibilitat i seguiment, de manera que en un futur proper deixarà de ser la televisió nacional, per a passar a ser la televisió dels partits independentistes. I així podria ser si es procedís a un simple canvi radical. Privatitzar-la i que se la paguessin ells. El que no podem consentir és que amb els diners de tots, paguin el seu òrgan de comunicació. La resta volem informació i difusió oberta, objectiva i plural. Tot el que no té TV3.