POBLES EN DECLIVI Arran un estudi de l’ Universitat de Lleida, sobre el despoblament en el món rural, sembla haver-se descobert la sopa d’all. Ara, tothom corre a fer nous estudis, programes de radio, televisió, articles a diaris, etc...Molt típic de casa nostra. Què diu aquest estudi ? Hi ha realment coses novedoses, desconegudes ? Cap ni una. Es més, el considero poc precís en alguns aspectes com el de considerar només 200 municipis, en greu risc de supervivència. Vegem. Catalunya té 947 municipis, dels quals prop de 600 tenen menys de 1.000 habitants. Si mirem la davallada d’habitants, en tots els municipis de l’interior de Catalunya, aquest territori que anomenem “món rural”, podem constatar que la immensa majoria perd població des de fa més de 20 anys. Aquesta dinàmica, malgrat algun petit repunt, continua i els efectes de la pandèmia, no han revertit la situació. Poden haver incrementat uns pocs habitants alguns pobles, però la majoria segueixen perdent població. Des de fa molts anys, els diferents Governs de la Generalitat, però també del Govern Central, han fomentat el creixement de les ciutats. En el cas nostre, tenim un país amb un cap immens a Barcelona i àrea metropolitana, i uns extrems cap al nord i cap al sud, a la franja costanera. La resta, s’ha anat despoblant, sense polítiques que frenessin aquest fenomen, de manera que així estem. Es cert que ara alguns pensen que ha estat un error. Ja és molt que algú ho pensi, però no n’hi ha prou. S’han de posar en marxa un gran nombre de polítiques transversals com per a fer atractiva la vida a pagès. Això vol dir tenir eines per treballar-hi i viure-hi. Ara no hi son. S’ha de fer molt i el més aviat possible. No hi ha receptes miraculoses. El que toca fer és millorar comunicacions, tant per carretera com en noves tecnologies. Mantenir serveis bàsics ( ara mateix la majoria de consultoris mèdics estan tancats). Crear polígons a les capitals, per posar-hi indústries, on la gent pugui anar a treballar i en canvi viure en el seu poble. En resum. S’han de posar deures a tots els nivells com per recuperar el temps perdut. Si no es fa, no hi haurà 200 pobles en risc de supervivència, sinó més del doble. Aquesta és la realitat.