EL GOVERN PIDE LA INTERVENCIÓN DE LA UME. Los incendios forestales no conocen fronteras ni conflictos políticos, pero, a menudo, han sido objeto de duras batallas políticas por quién y cómo ha actuado. Seguramente el nuevo Gobierno de la Generalitat ha preferido escuchar críticas por haber pedido ayuda a España, que ver mayores destrozos en uno de los peores incendios de este verano. El que ha afectado unas 1.700 has de las comarcas de Conca de Barberà y Anoia. A la vista de la virulencia y extensión, por primera vez, de forma clara y explícita el Govern, pidió la intervención de la UME ( unidad militar de emergencias). Por supuesto que TV3, y otros medios próximos, han silenciado esta intervención, no fuera se les adjudicase el éxito final. Así vamos, así estamos, por estos lares. Pero, tomo esta petición como una más de las cosas que van cambiando, ni que sea con pequeños pasos y muchos miedos. Existe una feroz competencia entre ERC y Junts x Cat, de forma que cualquier decisión puede ser tomada como una rendición, ante el “enemigo común, España.Todo muy infantil, todo muy impropio de un gobierno sensato, pero así van transcurriendo los días y los meses. No lograremos ningún funcionamiento eficaz hasta después de las elecciones municipales de 2023. Los dos partidos luchan por la primacía y no se pueden permitir aparecer como débiles o sumisos a los dictados del gobierno central. Volviendo al tema, pedir ayuda al gobierno central, y pedirla para la UME es un hecho histórico. Todavía están en el recuerdo las reticencias e incluso las críticas por su intervención en la lucha contra el virus. A pesar de los pesares, la Generalitat, no pidió ayuda y sólo actuó a petición de muchos ayuntamientos que sí la deseaban. Es más, fueron aplaudidos en cada localidad donde actuaron. Hay que recordar también las estúpidas decisiones de la alcaldesa Colau, en Barcelona y alguna otra alcaldía, como la de Girona, en que han prohibido la presencia de oficinas de información militar, en las ferias de estudiantes. No sea que alumnos catalanes encuentren interesante ingresar en las FFAA. ¿Qué harán en las ferias de este año, o años próximos? De hecho, la misma existencia de la UME pone en contradicción las posiciones de partidos como el de Colau, contrarios a todo lo militar, pero reconociendo el acierto de Rodríguez Zapatero en crear una unidad tan pacífica, efectiva y rápida, en miles de emergencias en las que ha actuado. El infantilismo de asociar todo lo militar a acciones ofensivas, contra bienes y personas, en escenarios imaginarios, supone un desconocimiento total de la obligatoriedad de disponer de ejército y participar en la defensa de la UE. Todo este mundo imaginario se junta en Cataluña, para asociar lo militar con la España eterna, atrasada, reaccionaria, en contraposición a la modernidad y el progreso. Se simplifica tanto todo, se ignora tanto la realidad, que al final topan con ella. Y así pasó con este reciente incendio. La realidad hizo que alguien decidiera activar el protocolo y dejarse de monsergas. Ahora, dado el primer paso, seguro habrá muchos más. Difícilmente en próximas ocasiones se criticará la petición de ayuda. Con todo, no deja de ser complicado ayudar a quien le cuesta dejarse ayudar. Tanto teatro externo complica relaciones y sobretodo complica gobernar. Nadie se extrañe del enorme retroceso en el que estamos a nivel de funcionamiento de todos los servicios públicos. Hemos perdido todos los liderazgos que teníamos, además del prestigio y la innovación. De la mano del independentismo, estamos a la cola de la eficacia.