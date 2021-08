DISPOSITIU RIERA DE MERLÈS. Aquest estiu els ajuntaments, han muntat un dispositiu de vigilància, similar al dels darrers dos anys. Crec que és l’adequat de cara els propers temps. No soc partidari de la prohibició, però sí de la regulació i control. I s’ha fet un control adequat. Millorable en algun punt, però en la bona direcció. Informació per part de persones contractades, mitjançant plans d’ocupació, i servei de guardes privats contractats, reforçats per Mossos d’Esquadra i Guardes Rurals. S’ha permès passar i quedar-se al llarg de la Riera als qui han trobat aparcament oficial, degudament senyalitzat, i no ho han pogut fer els que no n’han trobat. Es així com han d’anar les coses. Aquestes mesures han suposat treure l’enorme pressió d’anys anteriors, en que es podien comptar per centenars els vehicles que aparcaven a qualsevol lloc, tapant fins i tot l’accés a cases de pagès. Ara, tothom sap que si aparca en lloc prohibit, li caurà una sanció, i les limitacions son clares i ben senyalitzades. Això ha motivat que molts dels qui venien habitualment, hagin hagut de buscar altres indrets, i hagin deixat de venir. L’efecte crida que hi havia per medi de les xarxes socials, ha deixat de funcionar, i la Riera recupera bona part de la tranquil·litat perduda. De cara l’any vinent, segurament convindria disposar d’algun informador més, per tenir-ne un a cada entrada de carretera, i així tenir a tothom controlat. També cal garantir el cobrament de totes les sancions imposades. Aquest ha de ser un principi a resoldre entre ajuntaments- consell comarcal del Berguedà i l’organisme de gestió tributària. En resum. Després de molts anys d’iniciar el programa de regulació de tota la Riera de Merlès, els resultats son clarament visibles i positius. Es va fer una bona feina, i s’ha continuat, com per a estar raonablement satisfets. Ara toca continuar-la i mantenir-la en els propers anys.