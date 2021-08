AIXÓ NO S’AGUANTA. El pacte entre ERC i Junts x Cat, fa aigües per tot arreu i no és imaginable una legislatura mínimament efectiva. I és que el conflicte es dona per dalt i per baix. M’explico. El grau de desconfiança i enemistat s’ha estès per ajuntaments, consells comarcals, diputacions i lògicament en el Parlament i el Consell Executiu. Es a dir, impregna tots els nivells institucionals, fins el punt de que tot es posa en qüestió i si cal es boicoteja. Per si això no fos prou, tots els partits tenen posats els ulls i les accions ,en preparar les eleccions municipals de maig de 2023. Menys de dos anys, per sospesar el poder de cada partit, a nivell territorial. Aquesta fita suposa una batalla , poble per poble, per fixar posicions i marcar territori. Tot s’hi val, tot es fa servir, fins i tot eines que mai haurien de contemplar-se com son les accions institucionals de la Generalitat. No hi ha treva, no hi ha temps. Cada mes que passa és un mes que acosta les eleccions i tots els càrrecs de partit i institucionals estan al servei de la causa. La resta passa a segona posició. Així ho veiem en el dia a dia del Govern, o en el d’altres institucions. I és en l’immens territori rural on la batalla és més visible i més cruenta. Dels resultats municipals se’n deriven els consells comarcals. I dels partits judicials, en surten les diputacions, de manera que cada municipi pot ser essencial a l’hora de dominar uns i altres. Sempre ha existit aquesta pugna, però mai amb la virulència actual. I, encara no ho hem vist tot, perquè a principis de l’any vinent, la batalla serà oberta i molt, molt dura. I si ho és en els fonaments, també ho serà en els nivells més elevats, fins arribar dalt de tot. Ja ara es veuen moviments clarament destinats a desgastar l’adversari. Cada pas que doni ERC serà menystingut i atacat per Junts x Cat, i a l’inrevés. El resultat de l’acció de govern s’anul.la perquè ningú s’atreveix a prendre mesures “dures” o impopulars. Es prefereix esperar, a després de les eleccions. Però, en un país que tenim eleccions cada any, no permet cap treva mínimament llarga. L’endemà de les municipals tindrem les generals a la cantonada, i de nou, batalles per marcar territori i no actuar com caldria a nivell nacional. En resum, estem en el pitjor dels escenaris perquè en un moment que es podria aprofitar l’entesa amb el govern central, es prefereix retreure tots els passos a qui els dona, en comptes de sumar esforços. I com que això va a més, no crec es pugui arribar a meitat de mandat, per demanar la confiança del Parlament. Pot passar una crisis de govern en qualsevol moment i tornar anar a eleccions. En unes setmanes ho veurem.