A PUNT PER FER LIQUIDACIÓ DEFINITIVA UNITAT ACTUACIÓ – CAL GALL - BORREDÀ Espero que en els propers dies es pugui procedir a la liquidació definitiva de la Unitat d’Actuació, número 1, coneguda per Cal Gall. Aquesta ampliació del nucli urbà, podia haver estat ràpida i molt més econòmica, si no fos per un gran nombre de contenciosos que una de les parts, ha anat presentant al llarg dels anys. Al final, els tribunals han anat donant la raó a l’Ajuntament, i totes aquestes traves no han servit per a res més que per retardar tràmits i encarir el projecte, amb els conseqüents perjudicis per als propietaris de les parcel·les. De fet, si la majoria de propietaris s’haguessin posat d’acord, podien haver fet la urbanització amb rapidesa amb molts menys costos, i a temps per a vendre a bons preus. L’incomprensible posició d’una de les parts, ha provocat aquests retards, l’encariment i acabar les obres en plena crisis econòmica, primer, i pandèmica, després. L’Ajuntament no preveia un comportament com aquest, però vam fer-hi front, i el vam resoldre amb la força de la legalitat, com hem demostrat davant dels tribunals. Dit això, toca ara, procedir a la liquidació definitiva i tancar aquest incomprensible conflicte que només ha perjudicat als propietaris, no a l’Ajuntament. Explico ara, que dos anys abans de morir la vídua del propietari original dels terrenys, vaig tenir-hi una llarga conversa per explicar-li la posició personal meva i la de l’Ajuntament que presidia, en el sentit de que tot el que havíem fet, i faríem mai incompliria cap dret ni cap ordre legal. Es la promesa que havia fet al seu marit ( EPD) i puc dir que l’he complerta fins el final. La conversa va ser clara i transparent com per deixar ben puntualitzades les actuacions dutes a terme. Lamento tots els impediments i totes les traves posades, que han perjudicat la mateixa part impugnadora i a la resta de propietaris, però com Alcalde mai vaig actuar fora del més estricte compliment de la legalitat. Els tribunals així ho han ratificat. Penso ara fer el mateix amb l’hereu, propietari dels terrenys. Crec que és lògic, en el moment de procedir a la liquidació definitiva que sàpiga com s’han fet les coses, perquè s’han fet d’aquesta manera i com haurien pogut anar, sense les traves posades. No pot haver-hi ningú que no aprovi la transparència i la claredat. Per la meva part mai he tingut por a la veritat, i menys en aquest tema. Així ho faré quan cregui arribat el moment oportú, perquè mirant enrere, quants esforços, temps i diners perduts per arribar a un penós final. Batalles personals, buscant justificació en actuacions municipals que només seguien la legalitat i l’interès general del poble, sense cap mena de perjudici per als particulars. Al contrari, el benefici , era comú. Incomprensible comportament, per a un final, dictat i ben resolt pels tribunals. Borredà, 30 d’agost de 2021