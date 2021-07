ORGANISMOS PÚBLICOS O CHIRINGUITOS INNECESARIOS. Gabriel Rufián (ERC) nos tiene ya acostumbrados a discursos radicales, con duras acusaciones y proclamas contra todo lo que venga de Madrid y sus instituciones, sobre todo si alguna de ellas se ha atrevido a investigar i/o acusar a miembros de su partido. Para ello suele usar proyectiles de grueso calibre, y poco conocimiento de causa. La ignorancia suele ir acompañada de falta de rigor. Así ha sido una vez más al hablar del Tribunal de Cuentas, y a pedir una investigación sobre su funcionamiento. Me parece bien que el Congreso o el Senado se ocupe de supervisar, controlar y exigir rigor a todas las instituciones del Estado, y el Tribunal de Cuentas, es una de ellas. Y no siempre ha dado muestras del debido rigor, ni optar por una política de contratación de personal, realmente ejemplar. Si a todo ello añadimos la falta de renovación de su mandato, es lógico motive críticas, sobre su funcionamiento. Ahora bien, todos los Estados disponen de un órgano supervisor de las cuentas de todas las administraciones, y España no podía no tenerlo. Dicho esto, la imputación a 34 altos cargos de la Generalitat de Catalunya, por supuestos gastos indebidos, ligados al proceso independentista, ha hecho saltar chispas y críticas contra el Tribunal, a la vista del importe total imputado: 5,4 millones de euros. La imputación proviene de gastos indebidos ligados al funcionamiento del Diplocat, servicio exterior de la Generalitat, entre los años 2011 y 2017, los de máxima promoción del proceso independentista. El elevado importe de la imputación, ha hecho remover cielos y tierra para encontrar una fórmula que permitiese a los imputados no tener que hacerlo con bienes propios. Así, es como han elaborado un complicado mecanismo que no está muy claro sea del todo conforme a derecho. Y si lo es, tiene muy poco de ética y moral. Ahora bien, volviendo a Rufián. El pretende desacreditar la investigación llevada a cabo, y da por hecho que se han inventado cargos y acusaciones sin fundamento. Una vez más, se considera un ataque sin justificación del Estado contra los independentistas. Este diputado, parece ignorar que Cataluña, copió el Tribunal de Cuentas, simplemente dándole un nombre más acorde con la institución: Sindicatura de Comptes. Este organismo es hermano gemelo del Tribunal y nos cuesta cerca de 11 millones al año a todos los catalanes, con una composición y funcionamiento muy poco transparente, y con métodos partidistas que deberían ser objeto de una investigación independiente por parte del Parlamento de Cataluña. Pero seguramente el Sr. Rufián no conoce o no quiere conocer lo que su partido hace en la Sindicatura de Comptes. De todas formas, y a pesar de la discutida y discutible composición del Tribunal de Cuentas, nos consta la alta profesionalidad de sus técnicos. Si han detectado 5,4 millones de gastos indebidos, éste será seguramente el importe real que deberán pagar los 34 altos cargos imputados, una vez cerrado el procedimiento. Lo que veremos, mientras tanto, serán filtraciones interesadas del contenido de la imputación. Poco a poco iremos obteniendo datos de contratos directos bajo cualquier excusa, a parientes, amigos y compañeros. Gastos suntuosos en restaurantes, hoteles, viajes, conferencias, reuniones, desplazamientos… Aquí veremos cómo se justificaban gastos, bajo el epígrafe de proyección de Cataluña a fuera, y cómo amigos y saludados se aprovechaban de su amor a la patria…y a sus bolsillos. Todo muy poco aceptable y muy poco pedagógico. Comprendo los ataques y fuertes críticas a esta instrucción porque desvelará secretos, muy bien guardados que ahora saldrán a la luz. Y si Rufián y su partido proponen investigar al Tribunal, que aproveche para investigar auténticos chiringuitos como la Sindicatura de Comptes y la Sindicatura de Greuges, las cuales bien poca utilidad han mostrado a lo largo de su existencia.