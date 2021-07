LLIÇONS DE DEMOCRÀCIA, NO. Considero positiu el pas donat pel president Sánchez, de concedir els indults als presos polítics, però quedi clar que cap d’ells pot donar lliçons de democràcia, a ningú. Ho dic per algunes declaracions i discursos, fets a la sortida de presó o en diferents altres indrets, per a demostrar la fermesa de les seves conviccions. Em sembla molt bé mantinguin idees i conviccions, però no vulguin tornar a trencar la convivència , i encara menys la democràcia, perquè una segona vegada no acabaria com la primera. He ostentat l’il·lustre càrrec de Diputat en el Parlament de Catalunya, durant 4 legislatures, i he jurat una vintena de vegades, fidelitat a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya, com a regidor, alcalde, diputat o conseller comarcal, al llarg dels 40 anys de càrrecs institucionals. De molt petit, vaig heretar la fidelitat als acords i compromisos , propis de la gent de pagès. Una encaixada de mans, la paraula donada, o la signatura d’un compromís, eren i son sagrats. De per vida. Al llarg de centenars d’anys, aquesta ha estat una característica del seny i fer, d’un bon català. A les primeres legislatures del Parlament de Catalunya, vam acordar la redacció d’un Reglament que contingués les regles de joc per a governar-nos. Havia de ser ampli, obert, consensuat com perquè fos assumit per tots i totes, i tingués una durada de molts anys. El redactat final fou aprovat per la unanimitat dels 135 diputats i diputades. Entre les clàusules que contenia, figurava una d’elemental, com que no es podés modificar, sense l’acord d’un mínim dels dos terços de la Cambra. Es a dir, 90 membres. Es cosa habitual en tots els països democràtics. Heus aquí, però, que el matí del 6 de setembre de 2017, un conjunt de 72 diputats, decideixen dues accions d’una enorme transcendència i gravetat. En primer lloc, trencar el jurament fet. La paraula donada, acordada i votada, passava a ser vulnerada, i es produïa un acte de perjuri. Decidien vulnerar el Reglament del Parlament , per imposar un ordre del dia i unes tramitacions de propostes i lleis, fora de l’ordre constitucional i estatutari. Marta Rovira, com a portaveu d’aquest grup, feia les funcions d’una mena de fiscala, dient –li a la presidenta Forcadell com havia de dirigir els debats i votacions. D’entrada, eliminant els drets dels grups parlamentaris ,a l’ oposició. No se’ls permetia demanar dictàmens als Lletrats del Parlament sobre la legalitat o no dels textos a votar. També se’ls va denegar el dret a disposar del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora ( una mena de tribunal constitucional català). A continuació, imposició, per lectura única de les propostes i lleis, que suspenien la legislació democràtica vigent. I finalment votació, sense drets a rèplica ni presentació de recursos davant la Mesa del Parlament, ni a cap altra instància. Els dies 6 i 7 de setembre, els 72 diputats, varen convertir el Parlament de Catalunya, en una mena de cambra de república bananera. Aquestes sessions suposen la major vergonya i el més greu atac a la democràcia parlamentària catalana. Passaran a la història com uns fets mai imaginats i mai a repetir. Després, el fet de la consulta de l’ 1 d’octubre, no deixa de ser un pecat venial, al costat d’un autèntic sacrilegi a la democràcia, el succeït els dies 6 i 7 de setembre de 2017. Tan greu fou l’atac, que no s’ha volgut mostrar mai, a TV3. No han tingut temps de muntar un documental per a mostrar el pitjor atac i comportament dels partits independentistes. Al costat d’aquests fets, n’hi ha molts altres de greus i vergonyosos, però allà es trencà el vincle sagrat entre el poble català i la seva principal institució. Els 72 diputats varen cometre perjuri, sí, però amb ell varen trair a la pàtria que deien voler servir. No vulguin, ara, emmascarar les seves posteriors actuacions ni ens vulguin vendre patiments, a favor de la pàtria. No volem ni necessitem màrtirs ni salvadors de la pàtria. Simplement volem servidors que compleixin el jurament fet, i lluitin per les idees i conviccions que vulguin, però mai trencant l’estat de dret. I si creuen poder imposar la unilateralitat , res millor que mirar xifres i participants. Poden prometre convocar el que vulguin, però si la major part del país no hi participa, com fins ara ha passat, és un brindis al sol, o un nou engany. Si volen jugar a un partit i juguen sols, es poden imaginar que guanyen. I si creuen les seves mentides, allà ells; ara bé, lliçons de democràcia, cap ni una.