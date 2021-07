LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FED. XI DEL PSC (BAGES, BERGUEDÀ I SOLSONÈS) INDIGNADA PER LA SUSPENSIÓ DELS SERVEIS SANITARIS BÀSICS, A LA MAJORIA DE POBLES DEL NOSTRE TERRITORI, RECLAMA LA REOBERTURA DE CENTRES I COMPLIR AMB ELS DEURES D’ATENCIÓ. Ser ciutadans de Catalunya, suposa uns drets i uns deures, que el Govern de la Generalitat ha d’exigir i a l’hora complir. Un dels serveis bàsics fonamentals, és el dret a la Salut. A l’atenció sanitària, a cada poble i a cada ciutat. Estem assistint a decisions mai vistes ni mai imaginades, de tancaments de consultoris mèdics municipals, arreu del país, i molt especialment en tots els municipis petits i mitjans, de manera que el nostre Govern, considera ciutadans de segona o de tercera, una immensa part del territori nacional. Un Govern, els partits del qual, reclamen la independència, alhora que ens deixen sense serveis essencials. Es aquesta la independència que volen ? En un país independent, la Sanitat, quedaria abandonada ? Com és que ajuntaments governats per ERC i/o Junts x Cat, no surtin en defensa dels seus conciutadans i reclamin recuperar el servei perdut ? No acceptem l’excusa de que els professionals sanitaris han de fer vacances i per aquest motiu cal tancar dispensaris. El PSC vol que facin vacances, les necessiten, però per això hi ha els substituts, o els torns degudament planificats. Com és que un Govern , suposadament responsable, no ha previst torns de vacances, sense deixar de servir els ciutadans ? Ens consten 400 municipis, en situació de tancaments totals, i prop de 200 amb serveis mínims. Si Catalunya té 947 municipis, vol dir que una gran majoria estan sense servei directe o amb serveis difícilment assequibles. No podem acceptar aquesta situació, ni ens podem resignar a perdre el que és el pilar principal de l’estat del benestar. Hem plantejat el tema al Grup Parlamentari Socialistes – Units per Avançar que se l’ha fet seu i prepara les accions i actuacions parlamentàries que consideri pertinents. Ben aviat les veurem traduïdes en el Parlament de Catalunya. Ara i aquí, però volem deixar constància del total rebuig a una situació insostenible i inacceptable i reclamem responsabilitat al Govern, sí, però també voldríem veure reaccions similars dels ajuntaments governats pels dos partits de govern a la Generalitat. Qui calla, atorga, i considerem urgent, i bàsic, no tancar cap dispensari i habilitar tots els recursos econòmics i humans disponibles per a garantir un dret bàsic com el de la Salut.