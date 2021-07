CONTINUAR LA RESTAURACIÓ DE, ST. PERE DE LA PORTELLA. Els qui coneguin el conjunt de Sant Pere de la Portella, en el municipi de La Quar, deuen estar desanimats per constatar la situació en que es troba. Per a mi, és especialment indignant perquè l’havia conegut quan tot encara estava dempeus, i era relativament fàcil la seva restauració. El pas dels anys i la desídia, en aquest cas de la Generalitat, va portar a deixar perdre bona part de l’antic Monestir, i tenir la restauració parada des de fa un grapat d’anys. I tanmateix vull recordar que l’any 2010, va ser declarat Monument Cultural d’Interès Nacional ( BCIN). El que vol dir que és un monument de primer ordre, i tanmateix maltractat. Els seus inicis es remunten a l’any 997, amb diverses intervencions, ampliacions i millores fins a configurar un conjunt d’una gran riquesa arquitectònica i interès històric, situat en un lloc preservat de les guerres i incendis. El més notori era el claustre, que ha estat restaurat, però no acabat. Un claustre de doble planta, amb dependències a l’alçada de l’església amb la qual es comunicava. El mes passat vaig tornar a visitar-lo, i a la vista de la congelació d’actuacions restauradores per part de la Generalitat, vam decidir que el Grup Parlamentari Socialista, en el Parlament de Catalunya, per mitjà del diputat Cristòfol Gimeno, presentaria una pregunta i requeriria al Govern a fer les previsions pressupostàries per a continuar la restauració fins acabar-la. No es pot deixar un conjunt arquitectònic com aquest, en les condicions en que es troba. S’ha d’acabar, s’ha de protegir i s’ha de fer visitable. Si ha arribat fins aquí després de mil anys, no pot ser que el deixem abandonat, després d’haver declarat com un monument de gran interès nacional. Informaré de la resposta i actuacions del Govern.