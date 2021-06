REMODELACIÓ DE LES ADF. L’any 1986, després d’un any de grans incendis, la Generalitat va decidir tirar endavant el Programa FOC VERD. Consistia aquest programa, en impulsar la creació d’equips de prevenció i extinció d’incendis, que ajudessin els Bombers a combatre el foc. Així varen néixer les Agrupacions de Defensa Forestal ( ADF). Cadascuna agrupava 3,4,5 municipis. Elegien un nom, i presentaven tot un seguit de documentació per a donar-se d’alta, davant el Departament d’Agricultura. Es varen obrir línies d’ajuts per a comprar material indispensable des de vestimenta, cascos, llums, guants...., fins a vehicles autònoms ( jeeps, camions, autobombes) . També es varen posar elements indispensables per a lluitar contra el foc: dipòsits d’aigua, hidrants, basses.... Per la seva banda la Diputació de Barcelona, va posar en marxa un sistema de comunicacions, per poder parlar unes ADF amb altres, i sobretot va facilitar diners a cada ajuntament per a poder fer un bon manteniment dels camins rurals, indispensables per a poder arribar amb vehicles a prop del foc. Cada any, encara ara, cada ajuntament rep un important ajut per a arreglar uns quants camins de manera que cada 4 anys, els camins son reparats. Però, com en tot, arriba el moment de posar al dia les estructures i és el que es fa actualment. Algunes ADF havien quedat poc operatives, altres tenen els voluntaris poc preparats, o ja no son suficients per a sortir, de manera que s’està fent una revisió de tot el material disponible i s’estan fent cursos per a preparar a la gent. Ningú pot anar a lluitar contra un incendi sinó té el carnet corresponent i no està enquadrat en una ADF. Es lògic. Es un treball de risc, i tots estan emparats per una assegurança de la Generalitat. I ha de quedar clar que és un cos de voluntaris, per a col•laborar a les ordres dels professionals dels parcs de Bombers. He de dir que en tots aquests anys la feina feta ha estat magnífica perquè viuen i coneixen el seu entorn i perquè en moltes ocasions son els primers a arribar i poden començar a atacar el foc, a l’espera de l’arribada dels Bombers. En resum, era hora de posar-les al dia, i és el que ara s’està fent. D’aquell llunyà 1986, es va passar al 1999, amb una actualització i arribem al 2021 amb una modernització. Qui vulgui formar-ne part, li és fàcil. Es pot posar en contacte amb el seu ajuntament o amb la seva ADF. Podrà fer un molt bon servei al territori i la seva gent.