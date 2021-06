LA MALEIDA BUROCRÀCIA. Un dels reptes més frustrants per un Alcalde és la lluita contra la burocràcia. La burocràcia inútil, la que no hem estat capaços de dominar ni reduir a la mínima expressió, de manera que torpedina multitud d’iniciatives i projectes, fins fer tirar la tovallola per impossibilitat de vèncer-la. Pels qui vàrem entrar en un ajuntament, l’abril del 79, vàrem constatar la manca de regles i normatives clares, de manera que anàvem improvisant a mesura que s’anaven presentant els temes i els problemes. Eren altres temps, impossibles de comparar amb els actuals. De totes maneres, les entitats locals, ajuntaments i diputacions, en pocs anys varen posar ordre en els seus organigrames i varen establir vies ràpides i eficients per a entomar i donar resposta als temes plantejats, pels ciutadans, o per altres administracions, en peu d’igualtat. Es fàcil de demostrar l’eficiència municipal, en comparació amb l’autonòmica i l’estatal. Ara bé, el naixement i creixement de les competències de la Generalitat, va introduir una nova administració que tots esperàvem seria model d’agilitat i modernitat, i no ho va ser perquè va copiar, amb tots els ets i uts, l’estructura i funcionament del Govern Central. Si només hagués copiat l’estructura, però hagués imposat un altre ritme i altres vies de resolució, el problema no hagués estat greu, el fet és que ho va copiar tot. I en algunes casos, a pitjor. M’explico. Quan un ajuntament ha de resoldre una petició, un tema d’estricte competència municipal, ho té relativament fàcil, si la tramitació segueix una via lineal. Es a dir, entra en el registre general, d’aquí va directament al servei corresponent, on s’estudia i es resol, enviant-lo a la signatura pertinent, amb comunicació immediata a la persona, empresa, o col·lectiu afectat. En molts casos, es pot aconseguir una rapidesa modèlica de 10, 15 o 20 dies. Si es tracta de temes més rellevants pot arribar als 30 dies, però en casos extrems. I només supera aquests terminis en uns pocs temes de gran complexitat i transversalitat. Ara bé, el frustrant d’un ajuntament és quan els tràmits a fer, comporten decisions que pertoquen a la Generalitat. En aquests casos, s’ha de dir a la persona, empresa o col·lectiu que no hi ha regles ni terminis garantits. El paper de la Generalitat, s’ha anat incrementant fins extrems inaudits, amb un entramat d’intervencions que no té aturador. En comptes de reduir, passos, els ha anat incrementant fins l’avorriment. Posem alguns exemples per a fer més comprensible la realitat actual. Ve un particular o un empresari a un ajuntament, i vol proposar transformar una casa de pagès en una de turisme rural, o vol instal·lar un càmping o alguna activitat turística, de lleure o esportiva, en zona rústega, se li ha de dir que no hi ha terminis ni garanties per un final positiu. Es més, se l’ha d’advertir que entra en un món desconegut que li farà gastar molts diners, molt temps, molts tràmits i que al final pot acabar en un no res. Per a qualsevol dels supòsits de l’anterior punt, se li demanaran un mínim de 6 o 7 informes de diferents departaments de la Generalitat. Cadascun, deslligat de l’altre, amb tota mena de normes i regles que el poden portar a un circuit de no retorn. D’entrada se li dirà que la tramitació pot durar entre dos i tres anys, si no surten problemes o conflictes inesperats. I pot haver-se de gastar un grapat de milers d’euros, en tota mena de documents tècnics, jurídics, mediambientals. Tota actuació en sòl no urbà, és considerada una actuació en “sol sagrat” que no depèn de l’ajuntament sinó de la Generalitat, amb diferències de criteri, fins i tot en funció de la demarcació territorial en la que es viu. Portar a terme un projecte, és una inversió de risc, per culpa d’una burocràcia embogida. Contrasta aquesta nostra realitat, amb la de territoris propers, en que han aconseguit una reducció brutal, que anima a portar-hi projectes, en comptes de fer-los aquí. He pogut contrastar i confirmar que a l’Aragó o a Comunitat Valenciana, projectes que aquí necessitarien entre dos i tres anys, allà es resolen en menys de mig any. No anem bé. Més ben dit, anem molt malament i no sembla haver-hi cap indicació que permeti garantir un canvi de normes. A dia d’avui, té més agilitat l’administració central que no pas la de la Generalitat. I a totes dues les avança de lluny la municipal. Cal actuar de valent sinó volem perdre oportunitats per culpa de la maleïda burocràcia.