LA DERIVA AUTORITARIA DEL PP. Parecía impensable pero la historia se repite. Volveremos a tener la foto de Colón por obra y gracia de una oportuna convocatoria que interesaba a los tres partidos de derechas. Nos hemos quedado sin centro y a este paso, ni derecha tendremos, solo extrema derecha. Otra vez Cataluña a la palestra, con todo el ritual. Recogida de firmas, presentación de mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales, y grandes proclamas en todos los medios de comunicación. El motivo, la presunta concesión de indulto para los 12 encarcelados por los actos del procès. Puedo comprender la irritación e incluso la indignación de muchos españoles ante unas personas que no han pedido perdón, ni reconocen los graves delitos cometidos, pero nadie dude que la procesión va por dentro. No hay ninguna posibilidad de repetición, ni por activa ni por pasiva de los hechos cometidos. El estado de derecho ha mostrado su fortaleza y por mucho que repitan que “lo volverían a hacer”, no hay ningún peligro que el deseo se haga realidad. Es más, muchos interpretan que el “volverían a hacerlo” se refiere a organizar manifestaciones, concentraciones, presentación de mociones, etc., pero en ningún caso, la ruptura del sistema democrático, acaecida en las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017. En aquellas sesiones se juntaron diversos factores, imposibles de repetir, en los próximos tiempos. Nunca se puede decir jamás, pero aquello es irrepetible. A nivel interno y por el convencimiento de que una repetición conllevaría la inmediata activación del artículo 155 de la Constitución. Para los que vivimos en Cataluña, y no somos independentistas, todos los hechos nos duelen gravemente, pero estamos convencidos de que el indulto favorece la vía para un desmantelamiento de las razones independentistas. Con el indulto el Estado muestra su fortaleza y al mismo tiempo produce contradicciones internas en el independentismo. Si esto es así, un partido que realmente quiera ser alternativa de gobierno debería consensuar esta medida con el gobierno de turno. Todos los partidos mayoritarios deben tener visión de Estado, y ayudar a tomar las grandes decisiones. Por desgracia, el PP desde hace muchos años ha dejado de ser un partido con visión de Estado. Sus presidentes tienen prisa para llegar arriba, y no les importa todo lo que puedan destrozar en su camino. Creo sinceramente que Pablo Casado no llegará nunca a presidente, precisamente por esta falta de visión de Estado. Tiene prisa, le importa bien poco lo que pueda destrozar con su posición y no duda en poner a unos contra otros. Ahora mismo, por mucho que quiera separar conceptos, la realidad es que el PP buscará firmas contra Cataluña. Sí, ya sé que es contra los indultos pero nadie es tan delicado como para separar una cosa de la otra. Al final lo que aparece en su conjunto es el PP contra Cataluña. Así se fomenta el odio y no la reconciliación. Tarde o temprano estos grandes errores producirán grandes derrotas. No solo en Cataluña donde el PP tiene una representación minúscula. También en otros territorios repercutirá esta campaña en negativo. Un partido de gobierno tiene que cuidar sus formas, y cada pocos años, dedicar esfuerzos en ir contra otros, no produce ningún efecto negativo. Se podía haber limitado a expresa su negativa, y parar aquí, pero no el miedo a Vox, les impulsa a ponerse al frente. Grave error porque demuestran su debilidad. Y creen que atacando con todo lo disponible, en todas partes les llevará a la victoria. Mal andan de estrategas y de conocimiento de la historia. Para llegar al gobierno hay que caminar por senderos positivos, no negativos. Al contrario del PP. Lo veremos muchos más años en la oposición.