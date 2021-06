DECISIÓ ENCERTADA. A la vista de les reaccions d’uns i altres, ha estat un encert concedir l’indult. No és suficient per a restablir la normalitat, però era una peça fonamental per a obrir una nova etapa. Mai l’immobilisme porta solucions, de manera que s’han de buscar altres vies per facilitar acords raonables. Ara, s’obre una llarga i difícil etapa de diàleg i negociacions, en les quals tothom ha de tenir present el camp de maniobra de que disposa. En una democràcia, les regles de joc son clares i acotades per les lleis vigents. Es poden interpretar, però no rebregar ni sotmetre a estiraments impossibles. Les dues parts, ho han de tenir present. De totes maneres, és un bon moment per aprofitar els desitjos de buscar i trobar un nou encaix de Catalunya dintre d’Espanya. El president del govern , Pedro Sánchez i amb ell el partit socialista, té clar que convé facilitar un acord, i per a fer-ho possible vol dir obrir opcions que fins ara ha costat trobar. Crec que s’han fet els deures com per proposar canvis substancials en les relacions. Ara és el moment de formular-les i acordar-les. Sempre hi ha els incrèduls o els qui desitjarien el fracàs, però el cert és que s’estan donant passos rellevants que no havíem vist abans. I aquí pot haver-hi motius per a la crítica. En efecte, perquè haver esperat tant a reconèixer errors del passat, han motivat un allunyament del projecte de país. Però, el passat, passat està, i s’han de buscar noves relacions que impedeixin aquells errors. Des de fa mesos veiem no solament gestos sinó realitats d’inversions que haurien d’haver estat dutes a termes, en el seu moment. Però, rectificar és de savis i ni que sigui amb retard, s’està fent. Hi ha un munt de retrets, que s’han d’estudiar i destriar per a veure quins estan fonamentats i quins no. Sempre hi ha visions subjectives que volen modificar la realitat, però la realitat existeix i pot ser estudiada i revisada. També cal ser prudents a l’hora de parlar del país en el seu conjunt. El país és divers i plural, i no pot ser que uns parlin per tots, quan només representen una part. D’aquí ha vingut un enorme quantitat de retrets i posicionaments que han dividit la societat. Es bona i adequada la proposta de Salvador Illa de convocar una mesa de partits catalans, per a reparar danys i buscar sortides transversals que realment representin a tot el conjunt de la ciutadania. Aquest ha estat un dels problemes del procés, prenent la part pel tot. El cost ha estat molt elevat, en tots els àmbits i sectors. Tenim al davant la gran oportunitat de refer ponts, recosir ferides, i buscar solucions. Sense sortides del marc en el que estem, però anant al màxim de lluny possible. El moment es idoni perquè estem sortint d’una pandèmia que prou danys ha causat , com per ara buscar sortides conjuntes que permetin recuperar la primacia de Catalunya en molts àmbits i sectors.Hi ha qui diu que els gestos i decisions son interessades, per part del govern central, no hi estic d’acord, però ni que fos així, seria un greu error no aprofitar el moment històric per a fer avenços llargament reclamats.