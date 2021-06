COMARCA O MANCOMUNITAT ? Vistos els resultats de la consulta feta, i la manca de consens per esdevenir comarca, sincerament recomano anar per la via de conformar una Mancomunitat de municipis. A dia d’avui Catalunya no es planteja ampliar les comarques ni tocar la divisió territorial. Hi ha tants problemes i de tal magnitud que cap partit obrirà aquest meló. Hi ha temes que es poden dur a terme en un moment donat, i si es deixa passar, ja no tornen o ho fan al cap de molts anys. Crear la comarca del Lluçanès és un d’aquests. Si una cosa tocaria fer, seria anul•lar les vegueries i reconvertir els consells comarcals en mancomunitats, superant els límits comarcals. Tard o d’hora, això es farà realitat. Perquè no anar a la Generalitat i negociar aparcar la creació de comarca, a canvi d’un fort impuls jurídic i econòmic a conformar una Mancomunitat de Serveis ? De fet suposaria reconvertir el Consorci en Mancomunitat, per a crear i mantenir tots aquells serveis que els pobles petits no poden tenir individualment. Hem de tenir clar que ja no son viables els serveis municipals, un per un. O s’agrupen o tenen els dies comptats. I n’hi ha que son obligatoris, de manera que només si s’agrupen es poden mantenir i millorar. Serveis com subministrament d’aigua potable, manteniment de camins rurals, recollida deixalles i selectiva, manteniment enllumenats públics, cementiris, jardineria pública, deixalleries, xarxes de clavegueram, escoles infantils, etc. Agrupats seran viables, individualment son impossibles. S’ha de triar i ara és un bon moment per a començar-ho a embastar i rematar-ho en el proper mandat.