CAP AL QUART LLIBRE En els meus anys de professor a Suïssa, del 72 al 79, la xarxa d’acadèmies Inlingua em varen encarregar la redacció de 3 llibres d’ensenyament del castellà , per a tots els alumnes, a nivell mundial. En aquell moment tenien 250 escoles. Ara, han arribat a les 350. Durant 3 anys, vaig compatibilitzar les classes, amb la redacció del Primer Libro de Español, Practique el Español, y el Segundo Libro de Español. El primer i segon llibre, de 50 lliçons per a fer en tot un curs, i el Practique, de 30 lliçons , de lectures i exercicis, en concordança amb el Primer. Durant 20 anys varen ser els llibres de text per als alumnes de les acadèmies, en els cinc continents. Ara els faig servir per ensenyar als refugiats, acollits en el Centre de Protecció Internacional, de Creu Roja , a Berga. Però, la rapidesa en que han d’aprendre l’idioma fa que necessiti un llibre específic. Un llibre condensat, de manera que en 7 o 8 mesos, tinguin els coneixements bàsics com per a poder entendre i parlar , raonablement bé. Per això, fa uns mesos vaig començar el meu quart llibre, dedicat a l’ensenyament de l’espanyol / castellà. I és que l’experiència acumulada en aquests 7 anys de professor de refugiats, em fa pensar en un llibre més especialitzat i més atent a les particularitats dels alumnes que tinc. Al llarg de la meva vida he anat estudiant idiomes: francès, anglès, rus, alemany i italià. Ara recupero el rus, a la Universitat de Manresa perquè era el que tenia més rovellat. Va bé, saber uns quants idiomes, i conèixer les particularitats d’alguns altres, per a poder actuar millor a classe. Professors ,sense aquests coneixements, no entendrien les dificultats dels russos parlants, amb temes tant senzills com els articles, o amb els verbs ser i estar. I és que ells no tenen res de tot això. Per a ells, Jo soc el professor, es redueix a , Jo professor. A més tenen masculí, femení i neutre, de manera que per a ells no és fàcil reduir a dos. I ja no dic les particularitats del georgià, perquè no tenen gènere. Es a dir, no tenen ni masculí, ni femení ni neutre. I si entrem en alguns idiomes africans, la varietat i diversitat son enormes i a gran distàncies dels nostres. En resum, s’ha d’anar al gra, evitar problemes gramaticals, i facilitar al màxim l’aprenentatge, partint de totes aquestes particularitats. Pocs temps verbals, perquè molts d’ells tampoc tenen la nostra varietat, i així amb una gran simplificació i triatge de vocabulari essencial, s’aconsegueix aprofitar al màxim les classes i aconseguir entendre i parlar , en el temps previst. He redactat 17 lliçons d’un llibre que segurament en tindrà 25, o màxim 30. Una, per setmana. Les proves que estic fent en aquests nous cursos, m’han portat a modificar alguns continguts de les primeres lliçons per a fer-les més pràctiques. Espero en mig any, poder tenir acabat el llibre. De fet, son pàgines sense passar a llibre, perquè les dono fotocopiades i això permet fer els canvis oportuns. Si en algun moment considero que s’hauria de publicar ja ho faré, però de moment és molt pràctic l’ús de fotocòpies. El que tinc clar és el manteniment del mètode Berlitz, o mètode directe, per a ensenyar l’idioma. Es la millor via per un aprenentatge ràpid i eficient. La prova, son els resultats obtinguts.