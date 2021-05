TV3 : LA NOSTRA, O LA SEVA ? Son llunyans els dies en que TV3, era sinònim de “la nostra”. Des de fa 10 anys, és “la seva”, la dels independentistes. O si voleu la dels promotors de l’independentisme que marquen els continguts principals. Cansat de veure la descarada manipulació dels informatius, i dels principals programes dedicats a política i societat, vaig decidir desconnectar. Ja no la miro en cap cas. Només uns zàpings per a constatar que les coses segueixen igual que sempre, i no val la pena tornar enrere. Es una manera de no participar ni comptar com audiència. Per les darreres dades donades per agències externes, TV3 perd audiència. També ha perdut prestigi i solvència, de manera que la seva crisis indica decadència. Aviat arribaran els problemes de supervivència. I és que cap govern, per molt fanàtic i manipulador que sigui no es pot permetre destinar 400 milions a l’any, a tot l’entramat propagandístic que suposen els medis de la CCMA ( Corporació Catalana de Medis Audiovisuals). Davant aquest panorama, el Grup Parlamentari del PSC , ha presentat una proposta per a reformular i reconduir la CCMA, als objectius fundacionals com a servei públic, objectiu i de qualitat. No sóc optimista respecte els resultats, perquè son massa anys i massa interessos , al servei de la causa. Una causa, la independentista que amaga interessos molt particulars. Molt personals, com és convertir TV3 en una mena d’agència de col•locació de parents i amics, dels partits que governen. ´Tot plegat fa molt difícil la seva renovació i reconversió. No és possible amb un simple canvi de director, i d’alguns dels seus principals directius. S’ha d’anar molt més lluny, i això suposa canviar el nucli dur, i tot l’organigrama. Qui és capaç de fer-ho ? N’hi ha prou amb una modificació en la composició de la Junta de la CCMA ? En absolut. El problema és tant profund que només amb accions radicals serà possible. Una acció radical seria la privatització, pura i dura. Es a dir, procedir a iniciar els tràmits per a adjudicar tot el grup a la millor oferta privada. Això sí suposaria trencar amb el passat i evitar mantenir-lo en el present i futur immediat. L’estalvi obtingut, es podria dedicar a l’impuls a la cultura, en general, cosa que agrairien multitud d’empreses sectors. Una altra via radical, seria reduir el volum, a la meitat. Tenim a TV3, prop de 2.300 persones. Una plantilla inflada fins extrems inimaginables, tenint en compte que bona part dels programes estel•lars, son contractats fora de la casa. Si realment es procedís a una àmplia remodelació es podria crear un nou organigrama, allunyat dels vicis adquirits. Només veig aquests dues opcions. Quan més aviat s’opti per una o altra, millor per a tots. El que no pot ser és continuar com fins ara. No podem acceptar que amb el diner de tots es mantinguin uns mitjans al servei d’una part. Això s’ha d’acabar ja.