REPRESSIÓ O JUSTÍCIA ? El món independentista ha volgut emmascarar tant les seves actuacions que al final ha optat per acusar a tort i a dret de repressió, accions que s’emmarquen totalment en l’àmbit de la Justícia. Tant creguts estaven de les “seves raons” que es consideraven amb el dret a fer ús de les institucions de tots, per als seus fins particulars. I no, no, les institucions han d’estar al servei de tot el país i els seus ciutadans, no d’una part. Només faltaria. Ara mateix hi ha accions judicials contra polítics i funcionaris que varen utilitzar diner públic per emprendre el camí cap a la independència. Estic parlant d’institucions i persones amb càrrecs públics. Doncs, no ho podien fer. I si ho van fer, és lògic i plausible que la Justícia els persegueixi i els condemni en funció dels delictes comesos. I per descomptat els faci pagar de les seves butxaques els diners de tots, que varen mal utilitzar. Agafar avions cap a tota mena de països per veure què havien fet, contractar informes a parents i amics, perquè diguessin que la independència tenia tot a favor, gastar a tort i a dret, per a preparar accions il•legals, no tenia cobertura legal. I si no en tenia, es convertia en delicte, que ha de ser perseguit i castigat. Estem en un estat de dret, no en una república bananera. I el mateix parlem quan alguns alcaldes pagaven amb diner públic quotes a l’AMI per a preparar una independència que no tenia cap cobertura legal, o feien viatges i altres despeses per anar contra l’estat de dret, mereixen ser perseguits i condemnats per les actuacions il•legals dutes a terme. I per descomptat retornar els diners, a les arques públiques. Es que el diner de tots, ha de fer a benefici de tots. No d’uns quants. I si volen organitzar-se i preparar accions a favor de la independència, hi tenen tot el dret. Només faltaria, però amb el diner de les seves butxaques. No amb les butxaques de tots. Es curiosa aquesta mena de “barra lliure” que alguns creuen tenir al capdavant d’un càrrec institucional. Es pensen que si “manen” poden decidir el que vulguin, i passar factura al compte de tots plegats. No, no, la democràcia és altra cosa. La democràcia és cosa de tots, i si és de tots, s’ha de respectar els drets d’uns i altres. Així, doncs, les actuacions que veiem aquests dies per part de la Justícia, les podem criticar per lentes, però no per injustes o inadequades. En absolut. Fan el que pertoca, buscant responsabilitats a cadascun dels responsables per delimitar qui va prendre les decisions i qui les varen executar, tot recordant que ningú està obligat a executar allò que considera il•legal. Al contrari, està obligat a oposar-s’hi i portar el tema davant la Justícia. Si alguns hi varen participar, els pertoca rebre’n les conseqüències i si altres no s’hi varen oposar tenen responsabilitats per complicitat o mirar cap un altre costat. Això tant val per tots els departaments de la Generalitat com per a tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions, on varen passar coses semblants. No és repressió és justícia.