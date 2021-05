RECLAMACIÓ PAGAMENT COSTOS URBANITZACIÓ AMB INTERESSOS DE DEMORA. Al llarg dels darrers 15 anys he explicat en diversos àmbits, el conflicte tingut amb dues de les propietàries de parcel•les situades a la zona nord ( Carrer Lleida). Son dues parcel•les, sense els serveis bàsics essencials, que en el seu dia no varen pagar a l’ajuntament, tot i haver-ho acordat amb l’anterior propietari. Després de diverses vicissituds, s’havien compromès a pagar els 9.300 euros per parcel•la, que havien aportat la resta de propietaris, quan l’Alcalde Roma, no estès a l’Ajuntament. L’Alcalde Joan Roma, va deixar de ser-ho, el mes de juny de 2019. Just ara fa dos anys, per la qual cosa ja l’any passat vaig demanar a l’ajuntament si les dues propietàries, havien complert el seu compromís. Davant la constatació d’incompliment, aquest any, segon any de la meva sortida de l’Ajuntament, faig la mateixa petició si bé, vista la nul•la voluntat de donar compliment al compromís, reclamo sumar al deute, els interessos de demora, comptats des del moment en que les dues propietàries varen accedir al títol de propietat. Igualment reclamo a l’ajuntament la no concessió de llicència d’obres, en cap cas, mentrestant no s’hagi fet efectiu el deute pendent. La justificació ve donada en que aquestes parcel•les no disposen de connexió a xarxa de clavegueram, ni a xarxa de subministrament d’aigua potable, ni a d’altres serveis que dona l’ajuntament. Així, doncs, considero del tot fonamentat que el deute pendent sigui el que es va establir entre ajuntament i propietaris, en el moment de dur a terme les obres d’urbanització, ( 9.300 euros/ parcel•la), i a aquest import s’hi apliquin els interessos de demora pertinents. Si en qualsevol moment, les parcel•les es posessin en venda, o es demanés llicència d’obres, em comprometo a comparèixer com a part demandant, per exigir el pagament del deute i evitar un enriquiment il•lícit, si no fos liquidat, prèviament. I perquè consti signa el present escrit a Borredà, el dia 15 de maig de 2021. Joan Roma i Cunill, Ex Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà