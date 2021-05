MIEDO A CAMINAR SOLOS. Curiosa reacción la de buena parte de las CCAA ante la fecha del 9 de mayo, día en que termina el estado de alarma, y empieza una nueva etapa, en la cual cada una debe actuar como mejor le parezca, en función de los parámetros de la pandemia en su territorio. Da la misma impresión que tienen los niños cuando han aprendido a andar pero siempre cogidos de una mano segura. La de la madre, el padre o un familiar. Se ven muy seguros con un asidero, pero entran en pánico cuando ya no lo tienen. De vencer al pánico y saber reaccionar debidamente, depende adquirir la seguridad y la firmeza para liberarse e independizarse. Pues bien, los líderes autonómicos deberían haberse preparado para caminar solos. Este es el fundamento de un estado federal. Juntos por arriba, autónomos por abajo. Es la gran ocasión para demostrar sus cualidades, sin el “papá Estado”. Lo tienen pero para otros menesteres. Ya ha cubierto su cuota de acompañamiento y decisión. Ahora toca a las CCAA continuar el camino. Y no deberían entrar en pánico porque siempre hay el recurso de volver atrás si entre todos así lo consideran, pero sería decepcionante. Sería una muestra de inmadurez y de falta de confianza en sí mismos. Resulta especialmente chocante la posición del PP en este tramo del camino, después de poner todo tipo de obstáculos, a las declaraciones del estado de alarma. Ahora le da por acusar el ejecutivo central, de poco responsable y de actuar con total falta de sentido de estado. En fin, era difícil bajar la calidad de los líderes, pero con Pablo Casado y su inmediato entorno, lo han conseguido. Es increíble ver la irresponsabilidad de su comportamiento y sus críticas, más propias de quien no ha tenido ni tendrá ninguna relevancia institucional. Tiene prisa por llegar adonde nadie le espera. Es impensable verle en la presidencia del Gobierno. Volviendo a la cuestión de la gobernabilidad, será sumamente interesante, seguir los pasos de cada autonomía, a partir del día 9. Muy pocas están haciendo los deberes de preparación y previsión para las próximas semanas y meses. Hasta ahora era fácil y práctico apuntarse los datos positivos y echar la culpa al Gobierno central de los negativos. Acabada esta fase, todo va a cuenta propia. Es una buena decisión. Estoy plenamente de acuerdo en poner en práctica los principios del federalismo en ocasiones como ésta. Sino cuándo. Además, se han dado instrumentos humanos, materiales y legales como para resolver los problemas que puedan surgir. Leyendo todo tipo de reflexiones de los principales juristas no hay ningún peligro de dejar sin cobertura legal a las CCAA. La tienen y pueden hacerla servir en función de lo que consideren oportuno. Y llegados aquí, tenemos que constatar la eficacia de la compra comunitaria de vacunas, con todas las dificultades que hemos constatado. Pero, qué hubiera sido de nosotros si todos hubieran ido por libre. Si alguien tenía dudas de la fortaleza de la UE, se le han borrado. Estamos asistiendo, en vivo y en directo, a la consolidación de la UE como una federación de estados, dejando, poco a poco, la realidad confederal. Es el camino lógico y seguro que han seguido otros países que nos han precedido. Y la pandemia ha acelerado estos pasos. De aquí que también debamos apoyar la iniciativa de Pedro Sánchez, de impulsar el autogobierno en cada uno de los territorios que conforman España. Es la mejor vía para poner en práctica los principios federales. Bien pronto veremos los resultados.