LAURA BORRÀS I L’EXÈRCIT. A l’espera de que sigui jutjada i inhabilitada per un grapat d’anys, la presidenta del Parlament ha de poder demostrar “ardor guerrero” des de la seva posició de segona autoritat de Catalunya. Una autoritat molt mermada per les constants sortides de to i pel desconeixement de les funcions d’àrbitre de la política catalana, en comptes de hooligan de l’independentisme. Bé, com que no li queden gaires mesos en el càrrec l’haurem d’aguantar a cada nou episodi que trobi per sortir en els diaris. En aquesta ocasió, ha refusat anar a la Diada de les Forces Armades a Catalunya, que es celebra des de fa anys, el dissabte més proper al 30 de maig, festa de Sant Ferran. No entén aquesta senyora que l’exèrcit forma part de les institucions indispensables en un Estat, i que és condició “sine qua non” per a formar part de la UE. Sorprèn la ignorància i el menyspreu de l’independentisme a l’existència i presència de l’exèrcit a Catalunya i a tot Espanya, perquè de fet sense exèrcit la nostra presència a la UE seria impossible. Es una de les condicions bàsiques, elementals, perquè tot Estat, tot país ha de tenir forces armades i totes s’han de coordinar, per a defensar el conjunt de la UE. Però bé, en aquest cas, la presidenta del Parlament ha aprofitat la diada militar per a enviar una carta al Capità General , motivant la seva absència en el discurs del Rei del dia 3 d’octubre de 2017. Aquí és fa un embolic i barreja el paper del Rei amb el que ella considera hauria d’haver fet, donant lliçons als altres, en comptes de pensar en què fa ella. A més , també aprofita l’ocasió per demanar la cessió de la Caserna del Bruch, a l’Ajuntament de Barcelona o a la ciutadania catalana, perquè s’ho mereixen més ells que no pas els militars. En fi, vaja, que a falta de feina en el Parlament, ara també dedica una estona a fer d’alcaldessa de Barcelona i perquè no, a batallar pel patrimoni de tots els catalans. Suposo que no ha entrat mai en aquesta caserna ni sap el que ha significat per Barcelona i per Catalunya. Seria demanar-li massa. Així estem. A falta de dedicació a la feina diària, anirem veient astracanades com aquesta, en que una presidenta, a l’espera de ser jutjada per diversos presumptes delictes, es permet sortir a impartir lliçons a la resta del personal. Algú li hauria de dir que ja som tots grandets i una mica més preparats que ella per a entendre i comprendre que l’existència de les Forces Armades, ve establerta per la Constitució i son element essencial per a protegir i formar part de la defensa conjunta d’Espanya i de la Unió Europea. No hauria de costar gaire que algú li regalés algun exemplar de la Constitució i alhora algun treball sobre el paper de les FFAA, a Catalunya, Espanya, a la UE i amb missions arreu del món, on han defensat causes de primer ordre, a favor de la llibertat i protecció dels més desvalguts. Es demanar massa ?