FICCIÓ FETA REALITAT ? En els darrers anys, he publicat diversos articles per posar de manifest la ficció o si voleu l’engany, dels independentistes a l’entorn del nombre de presidents que ha tingut Catalunya. Podeu veure en molts mitjans de comunicació ,l’atribució de president número 132, a Pere Aragonès. Ho sento, no és el 132è sinó l’11è. Sí, si , 121 de més. Poca cosa? No sóc historiador, però sí afeccionat a la història, i amant de la veritat. Sobretot si aquesta es pot convertir en certesa, a la vista de la nombrosa documentació de que disposem. Es norma de tots els nacionalismes, buscar arrels en el passat llunyà per vestir d’un aura històrica el seu recorregut. Ho han fet tots els nacionalismes, al llarg de milers d’anys d’història, perquè Catalunya hauria de ser una excepció ? Doncs, no ho és. Fa uns trenta anys que l’historiador Josep Ma Solé i Sabaté, amb alguns altres, varen voler buscar els orígens de la Generalitat, i varen decidir que la Diputació del General, podia ser la fita original. Aquest organisme res té a veure amb la nostra Generalitat, ni per competències, ni per elecció ni per representació. Parlem del segle XIV, en el qual existien la Diputació del General del Regne de València, la Diputació del General del Regne d’Aragó, i la nostra, la de Catalunya, encarregades de recaptar un impost “General “ per a la corona. La força de l’església catòlica feia que qui la coordinés fos un eclesiàstic, per terminis de tres anys. Mai va existir cap president, ni competències que sortissin d’aquest reduït marc. Però, com que va agradar aquests orígens i aquest invent, se’l va consagrar com a veritat absoluta, cosa que s’han encarregat de proclamar per terra , mar i aire tots els mitjans públics i privats subvencionats de la Generalitat. Heus aquí, doncs que proclamem Pere Aragonès com a 132 è president, acceptant que hem tingut 121 presidents – capellans. I ningú s’escandalitza !!! Mireu, amb la necessària brevetat, si agafem la suposada llista d’expresidents, tindríem en primer lloc a Berenguer de Cruïlles ( 1359 -1362) Bisbe de Girona. El segon, Romeu Sescomes, (1363-1364), prior i paborde de Tarragona. El desè Arnau Descolomer (1384-1389), vicari del Bisbe de Girona. El vintè Pere Darnius 1437-.1440) Canonge Catedral de Girona. El 30è Ponç Andreu de Vilar (1467-1470), Abat de Ripoll. El 60è Onofre de Copons (1541-1552) Canonge de Tarragona. El 100 è Francesc Pijoan (1654 -1656) Ardiaca de l’Empordà, i Canonge de Girona. I el 120è F.Antoni de Solanell ( 1710-1713), Abat de Sant Cugat. Com podem acceptar uns orígens com aquests ? Com podem assumir que hem tingut 121 presidents – capellans / eclesiàstics ? Doncs, amb naturalitat i amagant la realitat. Per què no, si ho han fet des de sempre i molt especialment en tots els anys de procés. No estava tot a punt ? No ens esperaven totes les potències mundials per donar-nos la benvinguda, en el concert de les nacions ? ...Per què no proclamar que hem tingut 131 presidents, i ara ve el 132è ? Així, anem. Així, estem. El que no heu vist, ni veureu, és que els nostres antics companys de la Corona d’Aragó, hagin copiat el sistema. Mireu la numeració dels presidents de l’Aragó, i de la Comunitat Valenciana, i en cap hi veureu els seus avantpassats de les Diputacions del General, dels antics regnes d’Aragó i València. Ficció ? Realitat ? Sota governs nacionalistes, la veritat és la primera víctima.