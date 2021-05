FALTEN INTERVENTORS I SECRETARIS. He posat aquest títol per no fer-lo molt més llarg, dient que “falten interventors, secretaris, arquitectes i enginyers municipals” . Es curiós el nostre país, en matèria de funcionaris. No ens hem preocupat de cobrir les necessitats en un tema tant rellevant com el de tècnics i alts càrrecs en les institucions del país. Un tema fonamental perquè una administració funcioni bé. Altres territoris, i ja no dic altres països, han tingut molt clara la prioritat de cobrir les places essencials, pel funcionament d’una administració, amb tècnics altament qualificats. Aquí, sempre hem anat amb una sabata i una espardenya. Tenim un enorme dèficit que només podem cobrir gràcies a la vinguda de tècnics d’altres comunitats autònomes, amb el problema afegit de desconeixement del català, i de la nostra idiosincràsia. I no podem al·legar falta de temps, perquè 42 anys després de les primeres eleccions municipals, no hi ha excusa per dir que no hem tingut prou temps per organitzar una autèntica escola d’administració pública, d’on sortissin dotzenes de càrrecs formats, cada any. La darrera de les consultes fetes, em varen informar de la manca d’uns tres-cents secretaris i d’uns dos-cents interventors. Pels desconeixedors de la realitat municipal, diré que tots als ajuntaments ( en tenim 947 a Catalunya) han de tenir un secretari, que serà secretari – interventor, en els petits, i aniran separats en els mitjans i grans. L’interventor s’encarrega de tot el relacionat amb comptabilitat i finances, i el secretari de tota la resta, a nivell jurídic i de gestió. Son peces obligatòries i fonamentals d’ajuntaments, consells comarcals i diputacions. A banda d’aquests elements, tots els ajuntaments han de disposar d’un arquitecte i un enginyer per als temes relacionats amb urbanisme, llicències d’obres, i d’activitats, en un cas o altre. A ser possible han de ser funcionaris perquè sinó els seus informes i dictàmens no tenen la validesa deguda, cas d’haver d’anar a tribunals. I a dia d’avui, toca estar preparat per haver-hi d’anar cada dos per tres, de manera que si un ajuntament és petit, no els pot tenir, i han de ser els consells comarcals o diputacions els qui els proporcionin. Podria afegir un altre tècnic que poc a poc es va obrint pas en el món de la gestió municipal. Es la figura del gerent. L’enorme complexitat de la feina municipal, no permet que un secretari hagi de portar determinades càrregues, i en municipis mitjans i grans, es van buscant gerents que puguin coordinar i executar les decisions que ha pres la Junta de Govern Local o el Ple. També aquí hi ha un dèficit enorme d’aquesta figura. La situació ha arribat a extrems complicats i delicats perquè sense aquests càrrecs ben coberts la feina dels polítics es fa impossible. Tampoc està ben resolta la provisió de places, després que hagin aprovat els concursos d’oposició. Molt durs i molt memorístics, fins el punt de que molts dels candidats dediquen dos o tres anys a la seva preparació i resolució, per a tot seguit poder demanar plaça, en algun lloc de tot l’Estat. Després ja podran participar en concursos de trasllats fins arribar...o no, allà on voldrien estar. Vista l’enorme importància de tenir-los propers i en sintonia de gestió ( no parlo a nivell polític) el millor seria disposar d’un fons d’interventors i secretaris, amb les oposicions aprovades, per a poder-los anar a contractar. Ara venen per concurs de mèrits, i molts arriben i demanen d’immediat comissió de serveis, per tornar a marxar. L’ajuntament es torna a quedar amb secretaris i interventors accidentals, a l’espera de la nova tongada. No anem bé, i la cosa no canvia des de fa molts anys. La proposta de que es quedin almenys dos anys, tampoc és grata si el que voldrien és anar a un altre lloc. En resum, toca fer els deures, ni que sigui amb un retard immens, però no és lògic que un país amb centenars de milers d’aturats, no pugui cobrir uns centenars de places de tècnics qualificats amb sous raonables, i sí, amb grans responsabilitats. Però tenim advocats i economistes voltant per tot arreu, menys on es necessiten. I tenim arquitectes i enginyers que es podrien especialitzar en temes municipals i resoldre l’actual dèficit. Es estrany haver-ho de dir, però no hem resolt aquest tema, en els 42 anys de democràcia municipal. Alguna cosa falla.