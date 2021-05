ELS SERVEIS MÈDICS CONTINUEN SOTA MÍNIMS. Es hora de que tots els alcaldes, entitats i ciutadans en general, ens mobilitzem per a reclamar el retorn a la normalitat assistencial. No podem acceptar resignadament com els Consultoris mèdics i CAP’s, tinguin uns horaris sota mínims. Tant mínims, que en molts pobles, suposen obrir un matí o una tarda a la setmana. Es podia acceptar aquesta situació, un any enrere, just al principi de la declaració de pandèmia, pel que hi havia de desconeixement del virus i por a contagis en qualsevol moment i lloc, però ara, el retorn a la normalitat ha de ser immediat. I retornar a la normalitat vol dir, no solament obrir tots els dies i hores que teníem 15 mesos enrere, sinó també cobrir modalitats amb moltes carències, com és pediatria, psiquiatria, i altres. I també exigir visites presencials en els ambulatoris de les capitals, que fins ara han estat gairebé tancats, i dedicats només a atendre consultes telefòniques, i encara escasses. Si un sistema ha de ser revisat i reordenat és el de la sanitat. Durant anys es van anar fent retallades i ara s’ha de recuperar el temps perdut. No és fàcil perquè falten metges i infermeres, però si s’hi posen els medis, es podran recuperar. Es el que toca fer, a més d’incentivar les carreres sanitàries per a compensar els anys perduts. Aquest és el principal pilar de l’estat de benestar i fa temps va coix. Com també va coix el de serveis socials. Han de ser dues de les prioritats del proper govern.