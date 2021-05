BORREDÀ - MEITAT DE MANDAT Heus aquí que ja han passat dos anys i en queden dos més per arribar a les properes eleccions municipals, el maig de 2023. Què en podem dir d’aquesta primera meitat ? A diferència de molts altres ajuntaments, el nou equip de govern, va trobar un bon nombre de projectes i subvencions concedides que li han permès treballar des del primer dia. Tenia dues opcions. No continuar-les o acceptar-les com importants, i dur-les a terme. Es l’opció triada. Continuar la feina d’anys anteriors i aprofitar tot el que havien trobat. Això ha fet possible inaugurar l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals ( EDAR), construir la pista de pàdel, renovar totalment el Carrer de la Font, millorar un altre tram de l’enllumenat públic, etc. I, a banda d’aprofitar tot el que s’havia deixat a punt, presentar projectes per a fer realitat altres necessitats del poble. Segurament una de les que serà més visible serà el nou magatzem municipal, en els antics horts del Canudas. Com també, el que ja està en marxa: la instal•lació d’un àrea de jocs per a petits i grans, al costat de la pista de pàdel, en un espai del camp de futbol. Pel que m’han dit , també ben aviat podrem veure la nova imatge de les escoles, amb un pintat de cara, que donarà nova vida a l’edifici. Una altra realitat important, és l’acord per a poder disposar de dos carregadors elèctrics, mitjançant conveni amb ENDESA. Un bon acord, una bona decisió, perquè suposa donar un servei als propietaris de vehicles, siguin del poble o de fora. Igual importància tindrà el proper espai per autocaravanes, per situar Borredà, en el camí de pas d’aquesta nova modalitat de mobilitat, fortament incrementada pels efectes de la pandèmia. I ja cap a final de mandat, es podran dur a terme dos altres importants projectes, com la segona fase dels espais a l’entorn de la capella del cementiri, per a convertir-los en dos coberts que permetin protegir-se del sol, i de la pluja, segons siguin les circumstàncies. I finalment, continuar la Renovació del Nucli Antic, amb la renovació de la Plaça Major i primer tram del carrer Manresa. Entre mig, molts altres projectes i activitats de major o menor entitat, però tots ells importants per a la vida quotidiana del municipi. No ha estat fàcil aquest primer tram, perquè portem prop de 15 mesos de provisionalitat, per culpa de la pandèmia. Si la feina municipal és ja prou feixuga, aquesta realitat, l’ha incrementat notablement. I tanmateix tots els serveis han continuat funcionant de forma satisfactòria. Queden temes importants per resoldre, aquí i arreu del país, com és la recuperació de la plena activitat en els consultoris mèdics i CAP’s. No pot ser que amb l’excusa de la pandèmia s’hagin retallat brutalment els dies de visita. S’ha de recuperar l’activitat, a nivells de prepandèmia. I sempre queden coses per fer, i propostes que son de llarg recorregut, necessitades de més d’un mandat per fer-les realitat, però el ritme i eficàcia portada en aquesta primera meitat fa augurar similar comportament en la segona meitat. I així ha de ser perquè mai s’assoleixen tots els objectius. L’important és acostar-s’hi i resoldre els més essencials. De moment, el camí fet, ha estat clarament satisfactori. I ajudarà a incrementar i completar obres, la venda de parcel•les propietat de l’Ajuntament . La sentència judicial a favor de l’Ajuntament que afectava la Unitat d’Actuació núm 1 ( Cal Gall) permet posar a la venda dues parcel•les , i afegir-hi dues altres de la U. A núm 2 ( Camí de la Roca). Tot plegat suposaran importants ingressos, a destinar al que l’equip de govern consideri més adient. En resum, dos anys de bona feina i bons resultats.