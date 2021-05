A LOS DIPUTADOS / DIPUTADAS, DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE SUIZA. Distinguidos diputados/as, Permítanme dirigirles un escrito, para exponer, ni que sea brevemente, las razones para contradecir las afirmaciones del Diputado Christian Dandrès, en relación al conflicto de relaciones entre una parte de Cataluña y el Gobierno de España. Me presento. Soy Joan Roma Cunill, miembro activo del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Concejal de gobierno durante 12 años (1979- 1991) y Alcalde – Presidente del municipio de Borredá (Barcelona) entre 1991 – 2019. Diputado del Parlamento de Cataluña (1988 – 2003), Presidente de la Comisión de Agricultura, y actualmente Presidente del Consejo regional del PSC, en la federación XI. Me considero medio suizo, por haber residido, trabajado y estudiado 7 años en Berna (1972 – 1979). Profesor de español en la Academia Inlingua, autor de 3 libros de aprendizaje de este idioma. Mis años en el país, supusieron la mejor escuela de democracia, y el convencimiento de que el sistema suizo, es la mejor muestra de federalismo a nivel mundial. Así lo he manifestado en múltiples artículos en diferentes medios de comunicación de España. Precisamente por el conocimiento del país y sus leyes, me ha sorprendido la iniciativa parlamentaria del Diputado Dandrès, poniendo en duda el carácter democrático de España, y criticando las actuaciones del poder judicial, para restablecer el orden democrático, cuando los partidos independentistas lo han puesto en cuestión. He de suponer falta de información y documentación por parte del Diputado interpelante, y no mala fe, puesto que afirmar la petición de “restaurar el estado de derecho”, o acabar con la “represión a cargos electos y activistas” supone un total desconocimiento de la realidad. Un simple repaso a las agencias de supervisión y control de la democracia a nivel mundial, sitúa Suiza en el décimo puesto (10) y España en el décimo noveno (19), los dos como democracias plenas. Y ello en los últimos 4 años, también en el actual (2021). ¿A qué viene dudar de la plena democracia, en España? No hay nada más negativo en política que querer hablar de lo que se desconoce o pretender dar lecciones sin conocimiento de causa. Llevo 42 años ejerciendo política, y nunca, nunca he tenido el más mínimo problema para expresar libremente todas mis ideas. Ni yo ni nadie. El límite ha sido ejercer los cargos, con sometimiento a la legalidad. Es lo que se exige en democracia. Y puesto que hablamos de España, permítanme trasladar algunos hechos acaecidos en nuestro país, a similares si hubieran sucedido en Suiza. Como miembros de la Asamblea Nacional, ¿ aceptarían que un Gran Consejo Cantonal, convocase un referéndum sin garantías, para decidir la independencia de dicho Cantón, de Suiza? Suiza ha superado las 600 consultas federales. ¿Ha habido una sola, convocada de forma ilegal? ¿Permitirían a un Gran Consejo Cantonal, declararse en rebeldía respecto a la Constitución Suiza de 18 de abril de 1999? Y en esta sesión, vulnerar su Reglamento, así como su propia Constitución Cantonal? Es lo que hicieron los partidos independentistas catalanes en la sesión del 6 y 7 de septiembre de 2017, sin los dos tercios preceptivos, vulnerando la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Permitirían exhibir en los edificios del Parlamento Federal, o de los Grandes Consejos Cantonales y Ayuntamientos, símbolos no oficiales? ¿Permitirían pagar con dinero público actuaciones sin soporte legal, para vulnerar la Constitución Suiza? Podría alargar mucho más la enumeración de gravísimos incumplimientos de la legalidad vigente. No creo haga falta, puesto que tienen a su disposición cuanta información y documentación haga falta para rebatir totalmente los argumentos que pueda aportar el Diputado Dandrès en su interpelación al Gobierno. Lamento esta iniciativa parlamentaria porque se basa en cuatro simplicidades no contrastadas, genéricas y muy próximas a los postulados defendidos por los partidos independentistas. Lo que puedo asegurar, conociendo el sistema suizo, es que todas y cada una de las acciones, habrían sido resueltas de forma directa y con mayor eficacia que en España. Siempre bajo el imperio de la ley. Espero salga la verdad en el debate, y nadie quiera poner en duda la democracia plena que goza España, al igual que Suiza. Aprovecho para mandarles un muy cordial saludo. Borredá, 8 de mayo de 2021 Joan Roma i Cunill Alcalde – Presidente Ayuntamiento de Borredà (Barcelona) 1991- 2019 Diputado Parlamento de Cataluña( 1988 – 2003 ) Presidente Consejo Regional del PSC en la Federación XI ( 2020 -