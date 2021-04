RIERA DE MERLÈS, UN ANY DESPRÉS. Aquest estiu, si la pandèmia ho permet, no es vol ser tant dràstic com l’any passat, i es permetria el bany, si bé restringit a les condicions lligades a un espai d’interès natural. Per evitar malentesos, convindria deixar clar que hi haurà vigilància diària i sancions per a totes les conductes inadequades, començant per l’aparcament. Ha de quedar clar que només podran anar a la Riera els qui puguin aparcar, en els llocs establerts, que son els degudament senyalitzats. Qui cregui que pot fer-ho en altres llocs, ha de rebre la sanció pertinent. Això vol dir que només un 20% dels antics o nous visitants tindran opció a quedar-s’hi. La resta ,millor no provar-ho i buscar altres llocs, sense aquestes restriccions. Alguns proposen constituir un organisme propi, per a gestionar aquest espai. No sóc partidari de crear noves entitats i organismes perquè suposen despeses de manteniment i noves burocràcies. Si de cas, amb un conveni entre els 3 consells comarcals i els 9 ajuntaments ha de ser suficient per a solucionar els problemes, concentrats sobretot en els 3 mesos d’estiu. I diguem-ho clar. Els espais d’interès natural, son competència de la Generalitat. Doncs bé, si va ser bona per declarar-los, ha de ser bona per mantenir-los. No s’hi val a imposar unes proteccions i encarregar els ajuntaments que les sufraguin. Ha de fer una aportació anual, com per a garantir la protecció. I en tots cas, els ajuntaments i consells comarcals s’encarregaran de gestionar-ho. Aquest és el camí, aquesta ha de ser la solució.