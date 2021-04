REGULARIZACIÓN DE LOS SIN PAPELES. Dentro de poco, cumpliré 20 años de servicio como voluntario de Cruz Roja, en Cataluña. Los primeros años como profesor de catalán para inmigrantes, y los últimos 7 como profesor de castellano para los refugiados, acogidos en el Centro de Protección Internacional, en Berga ( Barcelona). Esta larga experiencia me permite hablar de las múltiples contradicciones y dificultades para tramitar y conseguir los documentos precisos para poder residir y trabajar en España. Muchos de los que llegan a nuestro país, lo hacen perseguidos por múltiples circunstancias, existentes en los cerca de 100 países con poca o nula democracia. La lista es larga, puesto que en ella figuran países tan alejados y diferentes como: Rusia, Ucrania, Afganistán, Azerbaiyán, Senegal, Malí, Costa de Marfil, Gambia, Venezuela, etc, etc. Según el contingente, puedo tener en mis clases, hasta una docena de nacionalidades distintas. Y los motivos para huir pueden ser políticos, económicos, bélicos….por lo cual todos ellos piden la condición de refugiados, pero muy pocos la consiguen. No es fácil demostrar con papeles, la persecución sufrida, o los peligros de continuar en el país, así que muchos se quedan sin permiso de asilo, y deben probar suerte en una especie de segunda oportunidad: la del arraigo social. Esta modalidad es la que España tiene abierta para todos los residentes en el país que llevan 3 años y un día aquí. A partir de esta fecha pueden pedir permiso de residencia y trabajo aportando precontratos, para demostrar que tienen trabajo asegurado, como mínimo para un año. Además de otros documentos probatorios de su residencia y de no tener problemas penales ni aquí ni en su país de origen. Luego hay el conocimiento del idioma, i aquí es donde entran mis competencias. Pero los problemas de documentación son múltiples si su llegada se ha hecho sin ningún tipo de documentación, o muy escasa. O si en sus países tienen problemas para pedir certificado de penales. Habitualmente no es fácil tramitar la petición y aún menos conseguirla. Cada documento fallido complica más y más su situación hasta el punto de estar en un bucle. Si no tienen determinados documentos no pueden tramitar petición a Madrid y sin la documentación de Madrid no pueden tener trabajo. Y si no tienen trabajo no tienen contrato, con lo cual tampoco pueden alquilar un piso…. Así están centenares de miles de personas en nuestro país. Y sin embargo los necesitamos para múltiples trabajos que no quieren hacer los españoles. Doy fe de multitud de oportunidades que solo son aprovechadas por inmigrantes, dispuestos a trabajar y ganarse la vida, en el ámbito y sector que sea. Es más, muchas empresas deberían cerrar si no tuvieran trabajadores procedentes de la inmigración. Si esto es así, se debería modificar la ley de extranjería para facilitar documentación a miles de inmigrantes que no la pueden conseguir, por culpa de los problemas en sus países de origen. No podemos tener personas sin los papeles necesarios para poderse integrar. Ni es justo ni es práctico para nadie. Su regularización permitiría aflorar a miles, y así facilitar trabajo en sectores en dificultades. Bueno para ellos, bueno para el país. Y simplificar trámites, evitando burocracia y buscando solución a determinadas carencias de documentación. Estamos muy lejos de estos objetivos, de aquí la necesidad urgente de modificar las leyes vigentes.