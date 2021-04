ERROR O DERIVA AUTORITÀRIA ? Portem un grapat d’anys amb comportaments molt poc democràtics, per part d’alguns partits. Sota l’excusa de l’independentisme s’hi amaga un intent clar de controlar la societat, i parlar en nom de tots, quan algú trenca aquest cercle. Ho hem vist múltiples vegades, fins a culminar els dies 6 i 7 de setembre de 2017, en que els partits independentistes van voler segrestar la voluntat del Parlament de Catalunya imposant la seva voluntat, per damunt de la de tots els catalans. Allò fou una clara demostració de voluntat autoritària . Tenim ara una altra demostració de la curiosa interpretació del sentit democràtic. El Parlament de Catalunya, cada legislatura elegeix 8 senadors, per a representar el país, davant el Senat. Aquesta elecció es fa en base els resultats de cada partit, utilitzant una formula de proporcionalitat. Doncs bé, ara, es vol modificar el sistema, per evitar que VOX tingui un dels senadors que li pertoquen , en funció dels resultats electorals obtinguts. Agradi o no, s’ha de complir la voluntat del poble català. O només quan agrada a uns ? Ser i actuar com demòcrata suposa complir i fer complir la llei vigent. No m’agrada VOX, no comparteixo cap dels seus principis ni arguments, però és un partit legal. Així ho ha decidit la justícia, i si ho és, se li han de respectar els seus drets. Que la majoria dels partits en el Parlament, acordessin no demanar els seus vots, no compartir reunions amb ells, o no permetre sortides de to, ni vulneracions de drets, em sembla perfecte. Ara bé, trencar la legalitat, per treure un dret que tenen, això no. Ni ara, ni mai. Si una democràcia no protegeix tots els elements que la composen, deixa de ser-ho i es converteix en una deriva autoritària. Aquesta decisió d’ERC, Junts x Cat, CUP i Comuns, s’emmarca clarament en una voluntat autoritària d’imposar una proposta, vulnerant la llei. Inacceptable. Impensable. Recurs immediat davant el Tribunal Constitucional per a preservar els drets d’un partit, que ha estat votat per un gran nombre de catalans. Com es pot actuar amb aquesta prepotència ? Com es pot vulnerar la legalitat ? Es que aquests partits son els dipositaris d’un concepte de democràcia exclusivista i a gust d’ells ? El tema és greu, molt greu, perquè suposa retrocedir a temps passats, i a convertir el Parlament en una eina d’una part del país. No de tot. S’ha d’actuar de forma ràpida i contundent per evitar mals majors. I és que al costat d’aquesta decisió se n’ha produït una altra, d’inconcebible en una cambra parlamentària. La Mesa ha rebutjat la tramitació de dues preguntes del Grup Socialista, per considerar-les no adequades, després de que els lletrats les donessin per bones. Es la primera vegada que la Mesa exerceix d’òrgan censor, i impedeix la tramitació de dues iniciatives parlamentàries. Inacceptable. Toca actuar de forma ferma i radical. Si la Mesa impedeix exercir l’activitat parlamentària, la Mesa ha de dimitir. Res de mitges tintes perquè aquestes dues actuacions, demostren un tarannà i una voluntat autoritària, que anirà a més. Contra la censura i l’autoritarisme, més democràcia.