ENSAYO PRÁCTICO DE ESTADO FEDERAL. Mis 7 años de trabajo y estudios en la capital de Suiza (Berna), entre los años 72 y 79, me dejaron resueltas las dudas sobre el mejor sistema de gobernanza. Sin lugar a dudas, el federal. Y si alguien necesita comprobarlo, váyase unos meses o años a Suiza, y volverá totalmente convencido. Suiza, pasó de un Estado confederal ( Confederación Helvética) , a uno federal, mediante la Constitución de 1848, renovada en 1878 y finalmente puesta al día en la vigente, la de 1999. Desde su formulación ha convocado más de 600 referéndums de carácter nacional, y centenares de cantonales y municipales. Lo llaman democracia directa. Muy bien, volvamos a España. Aquí, el Estado de las Autonomías tiene amplias bases federales que permitirían, con algunos retoques, completar esta vocación. Fue un acierto su formulación si bien tiene algunos defectos que convendría modificar para mejorar el grado de participación y cooperación, sobre todo en el aspecto de financiación. Suiza, tiene 3 niveles muy claros de descentralización y desconcentración de las administraciones. Ayuntamientos – Cantones – Gobierno Federal. Competencias claras, muy amplias, y financiación suficiente, para cada una, bajo el principio de la corresponsabilidad en los ingresos y gastos. Aquí tenemos estos niveles, pero con otros intermedios que provocan disfunciones y sobre todo hay confusión de competencias y muy poca corresponsabilidad fiscal. El resultado es muy perverso porque supone básicamente que el Estado recauda, y las Autonomías gastan. Los Ayuntamientos se encuentran emparedados entre uno y otras. Dejo para otro día, profundizar en la necesidad de modificar el actual reparto de funciones, pero tomando la pandemia como excusa, estamos asistiendo a un ensayo real y práctico de sistema federal. Nunca hasta ahora, en lo que llevamos de democracia recuperada, se habían convocado tantas reuniones de Presidentes, para discutir i acordar, medidas concretas. Y nunca como ahora había funcionado el Consejo Interterritorial de Consejeros de Salud. Nadie podrá alegar falta de comunicación ni participación. Es más, tanta participación y tanta cogobernanza han producido un cierto mareo en algunas CCAA, por las altas responsabilidades que han debido asumir. La cómoda situación anterior, de recibir ayuda, y al día siguiente criticarla, ha sido superada y cada cual ha debido decidir por sí mismo. De aquí la disparidad de opiniones y decisiones que hemos visto por parte de distintas CCAA, a pesar de estar gobernadas por políticos del mismo color. Ha valido la pena el esfuerzo desplegado por el Gobierno central porque ha puesto en práctica las esencias del federalismo. A partir de ahora nadie podrá dudar el significado de federalismo, porque habrá visto su plasmación sobre el terreno. Dicho esto, queda claro el largo camino a recorrer. Ha habido múltiples muestras de desconfianza, de impericia y por qué no decirlo de insolidaridad. Queda mucho por hacer pero la desgracia del virus, ha obligado a mover ficha, y ha puesto sobre la mesa, las grandes potencialidades del sistema federal. Hay que avanzar por este camino, implicando mejor a los Ayuntamientos para que no queden como comparsas, o administraciones de segunda división. Sin ellos, la mayoría de decisiones no habrían podido ser aplicadas. De todas formas, el balance es claramente positivo y sin duda será de gran importancia cara a futuras leyes orgánicas, dirigidas a la descentralización del Estado. El ensayo se ha hecho mayor y ha dejado claras las ventajas y las modificaciones a introducir. Así es como se avanza hacia un mejor futuro.