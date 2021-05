COOPERADORS NECESSARIS. S’ha parlat molt de les actuacions del procés, a nivell parlamentari, però poc a nivell municipal. I tanmateix convé exposar i valorar les greus complicitats de centenars d’alcaldes i regidors, en multitud d’actes clarament antidemocràtics. Ha de quedar clar, per a la història, que no només varen vulnerar la legalitat, els parlamentaris del 6 i 7 de setembre de 2017, en la vergonyosa sessió en la qual varen trencar el Reglament i amb ell, l’Estatut d’Autonomia i la Constitució, sinó també es varen cometre similars il•legalitats en molts ajuntaments, arreu del país. Alcaldes que convocaven plens per aprovar mocions totalment contràries a la legalitat. Alcaldes que no tenien cap vergonya en passejar les vares, pel Parlament, pel Palau de la Generalitat o fins i tot davant dels tribunals, pensant-se podien imposar a la majoria de catalans unes lleis inconstitucionals. Alcaldes que creaven una AMI amb diners públics, de forma totalment il•legal per a lluitar contra la democràcia. Alcaldes que signaven decrets, reals o ficticis, proclamant una república inexistent. I que no dubtaven en pagar del pressupost elements il•legals, a més de ridículs, com els que encara veiem en alguns indrets, dient que el municipi pertany a una inexistent república catalana. Ningú ha volgut parlar ni exposar les desenes de milions que ha costat tota aquesta disbauxa municipal, en forma de milers de plens, milers de desplaçaments, quotes , actes i activitats destinades a major glòria d’un moviment independentista que no tenia ni suport legal, ni justificació institucional. On és la crítica? On és el reconeixement dels errors comesos ? On és la restitució de totes les despeses produïdes, per part dels impulsors d’aquestes accions il•legals? No les hem vist per enlloc i tanmateix correspon retre comptes. Molts d’aquells entusiastes alcaldes i regidors, han desaparegut del mapa municipal, de forma callada i vergonyant. En comptes de comparèixer per a admetre els errors i reparar danys, han preferit desaparèixer i oblidar totes les actuacions dutes a terme. No volen reconèixer els greus danys produïts. No volen admetre el seu posicionament personal i institucional, en contra d’una part important dels seus conciutadans. Varen trair el jurament fet a l’hora d’accedir al càrrec, i varen creure que podien fer i decidir, sense atendre el principi fonamental de que el càrrec suposa complir la llei, i ser portaveu del conjunt del municipi, no d’una part. Queden per a la història imatges insòlites, de concentracions i manifestacions davant el poder legislatiu i fins i tot el judicial. Varen ignorar la divisió de poders, i es varen situar en una banda, en contra de l’altra, sabent que traïen el càrrec que ostentaven. Millor haver plegat, a la vista del fracàs del procés, però no, molts simplement s’han amagat, i han volgut oblidar i fer oblidar les seves accions. Ho sento, però la història obliga a ser conseqüents, i les imatges, actes de plens i moltes altres accions deixaran clar quin ha estat el comportament que varen tenir. Varen ser els cooperadors necessaris per un dels fets més greus de la nostra història col•lectiva.