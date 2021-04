ACTIVITATS EN EL TERRITORI. El canvi climàtic empeny a canvis importants en el que ha estat norma, fins ara, en matèria de consum de combustibles fòssils, de manera que en pocs mesos s’ha desfermat un autèntic allau de projectes d’aerogeneradors, hortes solars, ús de la biomassa, etc. Es un bon símptoma d’haver assumit els perills, i la urgència de promoure noves energies, a banda d’actuar amb molta més consciència mediambiental, de forma immediata. Dit això, apareixen entitats, plataformes, associacions, etc, en defensa del territori, contraris a aquestes instal•lacions. Què fer ? No podem per una banda impulsar noves energies, i per altra, impedir la seva instal•lació. En algun lloc han d’anar, si realment volem fer-les viables. Toca triar i seleccionar. Què vull dir ? Doncs, en primer lloc, defensar les noves energies, i en segon lloc, buscar els indrets més adequats, tenint present que sempre haurem de consentir en algun sacrifici paisatgístic i territorial, si les volem fer viables. La qüestió és de dimensions i idoneïtat. No és igual buscar emplaçament adequat per hortes solars d’unes poques hectàrees que pensar en altres de grans dimensions. El mateix podem dir per parcs d’aerogeneradors. Ara bé, trobats els indrets idonis, ha d’haver-hi consens territorial per a deixar-los instal•lar, i similar consens per a rebre’n els beneficis i distribuir-los pel territori afectat, com a compensació per acollir-les. Venen temps complicats en aquest àmbit. Son molts els projectes, i molts els territoris afectats, millor avançar-se i buscar els indrets més idonis que esperar a que els promotors els imposin.