RECORDEM LES PAPELLONES DEL BOIX. En el nostre país és molt habitual no recordar-nos de les coses fins que tornen a passar. En aquests moments les papallones del boix estan en fase de larves i a no gaire tardar les tornarem a veure, afamades , atacant totes les mates de boix que trobin al seu pas. Es una plaga àmplia i molt destructiva com hem pogut constatar en amplis territoris de la UE des que varen arribar a Alemanya procedents d’Asia. A casa nostra, tenim ja una extensa zona delmada per la seva voracitat. Quan es despleguen poden aparèixer per desenes de milers, i en pocs dies assequen boixos de grans i petites dimensions. Es hora de coordinar-se per actuar de manera semblant o com s’ha fet contra la processionària. He de dir que els tractaments contra aquesta eruga son molt eficaços, si bé s’han d’anar aplicant cada cert temps. Ara mateix en algunes zones fumigades fa uns 4 o 5 anys comencen a aparèixer de nou. Però bé, tornant al boix, és important actuar ara, perquè sinó els boscos perdran una part de la seva diversitat. El boix és present a tots els nostres boscos, dona varietat, produeix riquesa, i facilita la vida a una nombrosa fauna. Toca fer-hi front, demanant a la Generalitat, prepari campanya de forma immediata i posi en marxa plans de tractaments plurianuals com per garantir la seva contenció i exterminació sinó a curt, almenys a mitjà termini. Si aneu pels boscos veureu com de destructives son.