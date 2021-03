HA DE MANTENIR DIBA ,L’INSTITUT DEL TEATRE ? A la vista de l’immens dany produït per totes les accions relacionades amb suposades pràctiques inadequades, abusives, inacceptables..., denunciades per alumnes de l’Institut del Teatre, així com suposicions de que determinades pràctiques s’haurien produït en altres temps, toca demanar-nos: ha de mantenir Diba, l’Institut del Teatre ? Segur que molts diran que cal esperar el resultat de les investigacions obertes, per prendre consciència de tot el que ha estat denunciat. Però, declaracions fetes per Joel Joan i Clara Segura, en el sentit de que eren coneixedors i fins i tot havien patit pràctiques abusives, en els seus temps, i surten ara, per afirmar-ho, se’m revolta tot el cos, com per dir-los-hi, i perquè no ho havíeu denunciat ? Perquè ara, i no quan tocava ? Sincerament, considero que Diba, hauria de debatre si ha de mantenir un Organisme Autònom com aquest, en el punt que estem. Ja sé que la història i el llegat és molt rellevant, però un organisme com aquest, és més lògic en mans de la Generalitat que no pas de la Diputació. Trobo a faltar recolzaments de la feina feta, de la importància de la institució, de la bona feina feta, de la necessitat de comptar amb eines com aquesta....i sí, investigar i penalitzar tot el que s’hagi fet malament, però és que ara i aquí, només veiem crítiques i males pràctiques. No apareixen els centenars de beneficiaris de la institució. Es hora de plantejar el futur de l’Institut del Teatre. La Diputació de Barcelona ha tingut històricament multitud de centres, organismes, entitats, museus, etc, procedents dels temps de la Mancomunitat de Catalunya. Alguns son ja elements del passat, altres varen ser transmesos a d’altres institucions. No s’ha de plantejar, a dia d’avui, si no cal fer el mateix amb l’ Institut del Teatre ? Poques veus han sortit en la seva defensa, que no vol dir, no reclamar depuració de totes les responsabilitats que pertoqui depurar. A vegades, en moments decisius , convé valorar si val la pena continuar amb l’esforç que se li ha dedicat. Aquest és un d’aquests moments.