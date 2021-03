EL EMBROLLO CATALÁN Si alguien creía en un retorno al “seny catalán”, puede estar seguro que ello no sucederá a corto plazo. Seguramente habremos de esperar próximas crisis para hacerlo realidad. Voy a exponer algunos de los próximos problemas y conflictos que viviremos justo al inicio de la legislatura que empezará el viernes día 12, fecha prevista para la constitución del Parlament surgido de las elecciones del 14 F. De entrada, como aperitivo, al día D, tenemos algún interrogante relevante. En las listas de ERC y Junts x Cat, había un ex conceller y una ex concellera, fugitivos de la Justicia, además del ex presidente Puigdemont. Lluis Puig, ex consejero de Cultura ( Junts x Cat) y Meritxell Serret, ex consejera de Agricultura ( ERC), quieren optar al cargo de diputados, siendo fugitivos, con residencia en Bélgica. Han presentado su documentación telemáticamente, pero el Reglamento no contempla acceder al cargo de forma telemática. Y menos, pensar en ejercerlo sin pisar suelo catalán. Del ex presidente Puigdemont no se sabe, a ciencia cierta, qué piensa hacer. De momento no ha renunciado ni ha comunicado si quiere tomar posesión. Recuerdo que el día 12, es este próximo viernes. Veremos. Hay tiempo para hacerlo pero si no lo comunica con suficiente antelación, Josep Costa, que sería quien accedería al cargo, no podría hacerlo en esta sesión constitutiva, con lo cual tampoco podría ser presentado como candidato a un puesto en la Mesa. Seguimos. Por cosas del destino, la Mesa de edad, estará constituida por Ernest Maragall como presidente (78 años) ex socialista, en las filas de ERC, y por dos vocales, uno PSC, otro Vox (los dos más jóvenes). Así pues, tres componentes de la Mesa, de tres partidos diferentes. Caso de discrepancias, el conflicto está asegurado. El primer tema a debatir y decidir, si no ha sido resuelto antes, es qué hacer con las actas de los tres fugitivos. ¿Se pueden conceder? ¿No se puede? En mis tiempos de Diputado (durante 4 legislaturas) nunca habíamos tenido ningún problema semejante, y bajo los principios del Reglamento vigente tampoco debería haber ninguna duda, pero este Parlament no se parece en nada al de mis tiempos. ¿Y si los dos partidos piden conceder el acta? ¿Qué hará la Mesa? ¿Qué dirán los Letrados? No es un tema irrelevante empezar Legislatura con los 135 diputados o con 3 de menos. Así que el inicio puede ser altamente complicado. A partir de ahí, hay que elegir a los 7 componentes de la Mesa. Presidente, vice presidentes, y secretarios. El sistema es un poco enrevesado de explicar, excepto para el cargo de presidente, que debe tener el máximo apoyo para ocupar el cargo. A día de hoy, tampoco se sabe quién será. No hay acuerdo entre los dos partidos independentistas, y sale la CUP diciendo que se postula para el cargo. Increíble. Un partido anti sistema, en la Mesa del Parlament!!! Por parte del PSC, se propone a Eva Granados, y ECP (Podemos) a uno de sus diputados. Una vez constituido el Parlament, empieza la cuenta atrás para presentar candidato a Presidente de la Generalitat. Otro conflicto a la vista, debido a los constantes ataques entre los dos partidos independentistas que no han aflojado ni después de las elecciones. Al contrario, aparecen más y más desencuentros en temas tan vitales como los referidos a los Mossos y la seguridad. El hecho de que Laura Borrás la candidata a presidenta, a nivel electoral, esté a punto de ser llamada a declarar por unos presuntos delitos, cometidos cuando era presidenta de un organismo catalán, complican si cabe su ubicación en el Parlament o en el Ejecutivo. A pesar de todo, Salvador Illa, el ganador socialista de las elecciones insiste en su voluntad de presentarse al cargo de presidente. No dispone de suficientes apoyos, pero no hay que descartar algún conflicto más grave entre independentistas como para abrir escenarios no previstos, a día de hoy. Lo dejamos aquí, porque son tantos y tan graves los conflictos e incógnitas que solo el día a día los irá despejando. Continuaremos informando.