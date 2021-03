EL COMPLICADO PANORAMA CATALÁN. Nunca antes el hemiciclo catalán había tenido 8 grupos parlamentarios. Los resultados de las pasadas elecciones del 14 de febrero han dejado un panorama difícil, muy complicado de gestionar. Pero, es lo que hay y con ello hay que trabajar. De entrada, el principal problema son las pésimas relaciones entre los dos principales partidos independentistas: ERC y Junts x Cat. Ni después de conocido el resultado se han normalizado, y todo hacer prever que no hay solución a sus distintas miradas sobre el futuro. Los desencuentros continuarán e incluso auguro que se incrementarán a medida que avance la legislatura. Doy por sentado un pacto entre ellos, por simple pereza y miedo a pensar en otras alternativas. Tienen miedo a la crítica y a las presiones ambientales. La mediocridad de sus líderes, no permite imaginar nada diferente a lo que está escrito. Se da por sentada una crisis a no más de un año vista. Pero como todo puede empeorar, ahora mismo, estamos en un escenario imprevisto por inimaginable, meses atrás. Las CUP, están en pleno debate sobre si entrar o no en el ejecutivo. Hasta ahora nunca han querido formar parte de un gobierno porque allí hay que tomar decisiones, y aceptar las críticas e incluso el trabajo interno, y esto no va con ellos. Pero, hay un grupo que apuesta por una salida todavía más impensable como la de exigir la presidencia del Parlamento, a cambio de su apoyo a la investidura del nuevo presidente. Aquí sí hay un terremoto en ciernes, puesto que se daba por descontada la presidencia para Junts x Cat, en contrapartida a lo que ha sido esta legislatura. Presidencia de la Generalitat para Junts, presidencia Parlamento para ERC. Vale, pues, ahora sale un tercero en discordia, nada menos que de las CUP y pide se estudie su petición. Perdón, exige se planteen esta propuesta. No me imagino ni por un momento esta opción. Vamos, ni yo, ni creo que ningún otro grupo parlamentario porque sería inimaginable un miembro de una formación anti sistema, presidir una institución como el Parlamento. Pero, el tema está sobre la mesa y como de costumbre las CUP se encierran a deliberar. Lo que salga nadie lo puede imaginar ni aún menos prever. Salga lo que salga, si se propusiera poner el segundo cargo institucional en manos de un anti sistema podría saltar toda posibilidad de pacto entre los dos partidos, e incluso retornar a la situación anterior a las elecciones. Imposibilidad de pacto, imposibilidad de formar gobierno, nuevas elecciones. Escenario, para algunos inimaginable, pero no descartable a la vista de los nulos avances conseguidos en estos días post electorales. En un país normal, los pactos esenciales estarían acordados, a falta de discutir otros detalles. Aquí no. Estamos como el día siguiente, pero más enredados. Y cada día que pasa se va en direcciones opuestas. La composición de Junts x Cat, su dependencia de Waterloo, la situación de Laura Borrás, imputada por diversos delitos , a punto de ser llamada a juicio, complica todavía más los pactos y distribución de carteras. El resultado: parálisis negociadora, y constantes conflictos internos, entre los dos partidos, sin visos de solución. Si a todo ello le añadimos la dependencia de las CUP, el panorama es más que incierto y complicado. Seguiremos informando. Cualquier pronóstico es aventurado.