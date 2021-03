CUP BERGA – FÒRMULA ESGOTADA. No ha tingut gaire sort Berga, en matèria d’equips de govern, en aquests 42 anys de democràcia municipal. Si fem un repàs a les capitals de comarca del nostre entorn, veurem com queda clarament en darrer lloc. Sóc visitant habitual, i seguidor de les vicissituds de capitals com: Manresa, Vic, Ripoll, Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Solsona, Olot, Igualada, Vilafranca del Penedès, i alguna de més enllà. Per nivell d’infraestructures, equipaments, serveis i rehabilitació dels nuclis antics, Berga, se situa clarament a la cua. Ha mancat, un seny ordenador, de llarg recorregut, amb un potent equip de govern, com per a impulsar una acció conjunta de modernització de tota l’estructura urbana, i exercir de forma clara i potent de capital de comarca. Resulta demolidor contemplar la ciutat des de dalt el castell, o des de Queralt, per veure la manca d’un urbanisme ambiciosament ordenador, i d’una acció potent, a llarg termini per a transformar el nucli antic, en un nucli posat al dia. Tirar a terra múltiples cases velles, a punt de caure, per fer entrar el sol a la resta, i esponjar tot el barri emplaçant parcs, placetes i places d’aparcament, com per fer atractiu el retorn de vida permanent. Es impensable en una capital, espais com la Rasa dels Molins. Aquest immens espai, desaprofitat, és la viva imatge d’un desmanec increïble just en el centre de la ciutat. No tenir encara estació de busos, o no haver trobat destí adequat als antics Jutjats, situats en el rovell de l’ou de la ciutat, o no tenir prou aprofitat Sant Francesc, son mostres de manca de projectes i activitats, per no parlar d’un abandonat CAT, en l’entrada principal, des de la C-16. La relació de projectes i espais per ordenar superaria la dotzena. Alguns de grans dimensions a tocar de Sta. Eulàlia o de l’antiga caserna. Però, als grans projectes pendents, es troba a faltar l’ambició pel dia a dia. Si en algun moment s’havien posat les esperances en la fórmula CUP, considero que aquesta via està totalment esgotada. Puc comprendre l’anterior mandat, resultat d’un vot indignat, a la recerca d’una via nova, pendent d’explorar. Ara, però, al cap de 6 anys, ja no hi ha excuses per no haver donat uns resultats raonablement concloents. A dia d’avui, per si algú en tenia dubtes, la CUP es troba bé a l’oposició, però no en el govern. Berga és un cas paradigmàtic. Podien proclamar tot el que funcionava malament, tot el que s’hauria de fer...però, una vegada al capdavant del Consistori, els resultats son totalment decebedors. No crec que els berguedans vulguin allargar l’experiment. I és que Berga no és fàcil de governar, no per la seva gent sinó pels seus recursos. Reconec les dificultats però res és senzill sinó s’hi posa tot l’esforç i es busquen totes les complicitats. En aquest mandat i mig, la gran obra feta, o més ben dit , el gran objectiu aconseguit, ha estat el traspàs de l’Hospital Sant Bernabé a la Generalitat. Aquesta ha estat una gran fita que ha valgut la pena, tot i les mancances i improvisacions que han afectat a la Residència. Tema encara pendent de resoldre. Dit això, queda tant per fer, que la feina per als propers mandats és immensa, impròpia d’un ajuntament, després de 42 anys de vida democràtica recuperada. No han aprofitat l’exercici de capitalitat per a trobar ajudes a nivell de la UE, Govern central, Generalitat i Diputació de Barcelona. Els recursos obtinguts son de molt menor quantia als que haguessin pogut accedir amb una major i millor organització. Queda clar l’esgotament de la fórmula CUP i la necessitat d’iniciar el camí per a substituir-la per una que doni resposta a les ambicions i necessitats de Berga, com a ciutat i com a capital. Tenim dos anys per a fer-ho realitat. El PSC ho té com a prioritat.