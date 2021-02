RIERA DE MERLÈS- CAMPANYA 2021. El temps passa volant, i d’aquí quatre dies, tocarà preparar la campanya d’estiu. Si es vol aconseguir un raonable èxit, convé no abaixar la guàrdia i continuar el sistema de l’any passat. Tot indica que continuarem sotmesos a restriccions per la pandèmia, si bé, amb una major llibertat de moviments. Esperem-ho, però sigui com sigui, quan es comença un pla, l’important és mantenir-lo. Es el que toca fer. Ja no sóc alcalde, i em miro les coses amb una major fredor i una certa llunyania, però he aprofitat el temps de confinament per mirar les actuacions dutes a terme, i son molt apropiades per a limitar la presència de vehicles i persones. S’han adequat alguns punts d’aparcament. Senyalitzats i delimitats. S’ha indicat l’existència d’un espai protegit, s’han posat senyals de prohibició, s’han tancat espais on molts aparcaven, i s’ha fet prou difusió en els mitjans de comunicació com per saber que no volem tornin els excessos del passat. Què toca fer ? Doncs, insistir i persistir. Un parell de mesos abans de l’estiu, tornar a la feina, amb alguns anuncis i alguns articles sobre la regeneració de la flora i fauna, gràcies a les mesures empreses, i preparar nous equips de vigilància , coordinats amb Mossos i Guardes rurals, per fer complir l’ordenança. Si, la feina es fa bé, serà el segon any consecutiu, en aplicar les mateixes mesures, cosa que corra boca – orella, i per les xarxes socials. Tant bon punt la gent sap que ja no poden anar on abans anaven, s’han de replantejar les opcions i buscar llocs més adients. A partir d’aquí, la Riera de Merlès deixa de figurar en les seves agendes i s’aconsegueix el que sempre hem perseguit: disminuir dràsticament la presència humana, per a preservar la natura. Som a finals de febrer, hora de començar a preparar la campanya, esperant que tant Generalitat com Diputació, sumin esforços per ajudar als ajuntaments. No pot ser que el pes recaigui sobre els més petits. Joan Roma i Cunill