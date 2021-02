PLANTAR CARA: NO , A RETALLAR SERVEIS MÈDICS. La crisis econòmica de 2008 va justificar retalls molt elevats en diversos serveis essencials, entre els quals els sanitaris. Hi ha diverses xifres en discussió, però les més baixes son de prop d’un 30%. Si ara tenim greus problemes en assistència primària, bona part de culpa ve d’aquells temps en que la Generalitat va retallar on no tocava, en comptes de fer-ho, allà on sí era raonable. El resultat és que a dia d’avui, Catalunya necessitaria uns 1.500 metges més i prop del doble d’infermeres, per tenir degudament cobertes les necessitats. A dia d’avui, tenim professionals sanitaris , escampats arreu del món, on son molt apreciats per la bona preparació tècnica i humana. No retornaran a no ser que les coses aquí canviïn de manera radical. El problema d’aquesta manca de professionals i de recursos econòmics, és que en paguem les conseqüències tot el món rural. A la majoria de pobles se’ns estan retallant els serveis mèdics de manera substancial. I més que ho faran sinó plantem cara, des dels ajuntaments, associacions, entitats, i a títol personal. En temps de pandèmia hem tingut, uns 400 municipis amb els consultoris mèdics tancats. Després de moltes queixes i protestes, han obert mínimament, i ara volen consolidar aquests mínims, amb obertures d’un dia per setmana. I prou. Hem de dir no, i ho hem de fer de manera conjunta. El món rural, no pot quedar desprotegit del primer dels serveis bàsics: el sanitari. La Generalitat està gastant enormes quantitats en serveis no essencials, i no pot posar per excusa que no té prou recursos. No volem ser ciutadans de segona, i a tots ens pertoca exigir els serveis que necessitem. I el primer és el de la Salut. Tinguem-ho en compte. Joan Roma i Cunill