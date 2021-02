EL EFECTO ILLA HA FUNCIONADO. ¿SERÀ SUFICIENTE? Hemos resuelto ya las incógnitas de la campaña y tenemos la futura composición del Parlamento de Cataluña, repartido en 8 formaciones políticas. Una más de las existentes en la última legislatura. También se ha resuelto la participación. Muy baja (53,56 %), no únicamente por culpa de la pandemia, sino también por el hartazgo de mucha gente, después de años de luchas internas e ineficacia general del govern. Hemos asistido a una campaña áspera y complicada por las tensiones entre los dos principales partidos independentistas, y por el “todos contra Illa” que ha comportado extraños compañeros de cama. Con los resultados en la mano, la primera constatación es la victoria del PSC, de la mano de Illa, sacando 50.000 votos más, al segundo partido ERC. De aquí se deriva una de las anomalías de Cataluña a nivel de representación política, por no disponer de ley electoral propia. Aquí se puede ver el gran interés de les partidos independentistas en mantener el desequilibrio de representación entre unas provincias y otras. En un país de fuertes convicciones democráticas, no sería de recibo que un voto, en unas demarcaciones valga más que en otras. Debería ser la última vez que se consiente tamaña discriminación. Dicho esto, por lo menos esta vez, el PSC gana en votos y empata en diputados con el segundo. En las anteriores ocasiones (1999 y 2003) la cosa fue peor, puesto que ganó en votos y perdió en diputados. La segunda constatación importante es que la batalla por la primacía en el mundo independentista, se ha resuelto a favor de ERC. Por poco, pero ha pasado por delante de Junts x Cat, de manera que la gran apuesta de Puigdemont pierde apoyos y queda en el tercer puesto. Estoy convencido que esta derrota comportará graves problemas internos de forma inmediata. Han sido muchos los errores cometidos, entre los cuales la elección de Laura Borràs como candidata, a pesar de estar imputada. Tampoco ha dado resultado tener a un fugitivo Puigdemont de cabeza de lista, y a un tercero como Canadell, conocido por sus rarezas y posiciones controvertidas, en muchos temas. Tanta heterogeneidad hace difícil conjuntar fuerzas y actuar en consecuencia. La tercera constatación es la entrada con fuerza de Vox, con 11 diputados y el refuerzo de la CUP, debido a la alta abstención. Seguro asistiremos a sesiones más que conflictivas y tensas de forma habitual. Por último, el derrumbe de C’s e incluso del PP, eran previsibles, si bien no en las proporciones vistas. Tanto Inés Arrimadas como Pablo Casado tienen un grave problema difícil de resolver, en un territorio con muy baja implantación territorial. Y aquí estamos. La victoria del PSC de la mano de Salvador Illa, pronostica interesantes negociaciones, a partir de hoy mismo, y un nuevo rumbo de la política catalana. Quien crea que todo va a seguir igual, por el resultado de los partidos independentistas se equivoca. Cuando aparece una persona acostumbrada a las negociaciones complicadas, con un liderazgo fuerte, dentro y fuera del partido, puede producir resultados sorprendentes por inesperados y arriesgados. Una prueba clara ha sido el cambio de candidato al frente del PSC. Ahora se puede decir que el riesgo ha valido la pena. Y de aquí al día de la investidura veremos propuestas y gestos olvidados en Cataluña. La victoria ha sido clara, pero conlleva, retos importantes para salir de la confrontación y encarar un presente y futuro muy diferentes a los padecidos hasta ahora. Estaremos atentos a los próximos pasos.