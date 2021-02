¿CUÀNTOS PRESIDENTES HA TENIDO CATALUNYA? Extraña pregunta dirán muchos, pero difícil respuesta, en función de quien la conteste. ¿Por qué? Porque para los independentistas y recalcitrantes nacionalistas, toca elegir al número 132, nada menos. Para otros, entre los cuales me incluyo, ahora viene el undécimo. Nos separan ni más ni menos que 121 “presidentes”. Se dice pronto. ¿A qué viene tal disparidad de numeración? Lo intento explicar brevemente. En 2003, el historiador Josep Ma Solé Sabaté, editó un folleto para enciclopedia catalana, exponiendo una tesis que ha hecho fortuna, en el mundo independentista. Propuso fijar en el año 1.359 los orígenes de la actual Generalitat de Catalunya. Ya se sabe que todos los nacionalismos buscan sus orígenes en hechos del pasado, verídicos o no. Lo importante es, cuanto más lejanos y épicos, mejor que mejor. Así pues, buscando organismos y entidades del pasado, se fijó en la Diputación del General. Esta era una comisión temporal encargada de recaudar tributos para el rey de turno. La componían 6 miembros: 2 en representación de la iglesia, 2 del estamento militar, y 2 en representación real. El poder y la fortaleza de la iglesia en aquellos tiempos, hacía que el coordinador (nunca llamado presidente) fuera eclesiástico. A resultas de esta existencia, el historiador de marras, decidió considerar al primer coordinador de la Diputación del General, como el primer presidente de este embrión de Generalitat. Se oculta fervientemente que el iniciador de esta cuenta, era Obispo de Gerona. Así pues, Berenguer de Cruïlles, aparece como el primer presidente, seguido de otros 120, todos eclesiásticos, en sus diferentes versiones: monjes, sacerdotes, obispos, sacristanes, …hasta llegar al número 121, año 1714, Josep de Vilamala, monje sacristán del monasterio de Sant Esteve de Banyoles. Con esta tesis, sin ninguna base que pueda considerarse la Diputación del General, como un gobierno, fue creciendo la idea de que efectivamente la Generalitat tiene una antigüedad de 662 años. A ver, quién la supera? Así estamos. A Artur Mas, le consideraron el presidente número 129, a Puigdemont el 130 y a Torra el 131. Viene, ahora, el 132. Lógico. La realidad, siempre se acaba imponiendo. Bueno, no siempre, pero la historia real, es que la actual Generalitat de Catalunya, nace en 1931, de la mano de la Segunda República Española, siendo su primer presidente, Francesc Macià. Le siguió Lluís Companys, Josep Irla y Josep Terradellas (estos dos en el exilio real, y no el inventado). Recuperada la Generalitat, vuelve del exilio Terradellas, y ya en la etapa democrática, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, i Joaquim Torra. Si los contamos, nos salen 10 presidentes, entre 1931 y 2021. Toca, pues, elegir al undécimo, a raíz de las elecciones del pasado 14 de febrero. Elección prevista para el próximo mes de marzo si se cumplen los plazos fijados por el Reglamento del Parlament. Como puede comprobarse hay discrepancias y conflictos, incluso por temas que deberían estar al margen de toda batalla política. La historia es la que es, no la que algunos quisieran que fuese, pero esto es consustancial con todos los nacionalismos. Todos quieren ser o aparentar más de lo que son. Y sino es por su gestión, lo buscan en otros lados, como los orígenes, las tradiciones, la lengua, la historia real, o inventada. Otra vez, volveremos a hacer un clamoroso ridículo, hablando unos de la elección del undécimo presidente y otros del número 132. Escondiendo eso sí, que habríamos tenido 121 eclesiásticos como presidentes. Caso único en el mundo, mundial.