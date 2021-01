VIC ,I EL 1,5 % CULTURAL. En els darrers anys, hem pogut veure a les pàgines d’El 9 Nou, noticies relacionades amb importants ajuts, procedents de l’1,5 % cultural, gestionats pel Ministeri de Foment, en coordinació amb el Ministeri de Cultura. Vic, ha estat una de les ciutats més beneficiades per aquests ajuts, amb un primer ajut l’any 2018, destinat a les obres de Restauració i millores a la Catedral, per un import de 2.030.808,54 euros. Aquest ajut cobreix la totalitat de l’obra en curs. Obra, ben visible del que ja s’ha fet, i del que s’està executant. Serà molt interessant veure el resultat final. Un segon ajut de fa poques setmanes, corresponent a l’exercici 2020, ha anat a l’Ajuntament. L’import puja 1.490.000 euros, destinat a la Restauració del sector Adoberies, en la part propietat de l’Ajuntament. Aquest import suposa el finançament del 71 % de l’obra. En aquest cas també serà de gran interès veure la primera actuació en un sector molt degradat, que necessitava d’una forta inversió sinó es volia deixar caure. A continuació , podríem tenir una tercera petició, si prospera la intenció de continuar la restauració de tot el conjunt de la catedral. En aquest cas, la petició podria anar destinada a la Restauració del claustre. Un àmbit molt valuós, on convé un profund treball de recuperació. Estic convençut de la seva aprovació, cas que es faci la petició, a la vista de la rellevància del conjunt arquitectònic. He fet aquesta introducció per enumerar el que ha vingut i el que pot venir, en matèria d’ajuts, procedents de l’1,5 % cultural. Però, ara m’agradaria explicar què és i d’on provenen aquests ajuts. Em permeto transcriure l’origen d’aquesta iniciativa. La Llei 16 / 1985 del Patrimoni Històric Espanyol, estableix en el seu article 68.1 el concepte del “ 1% cultural”. “ En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferència en la propia obra o en su inmediato entorno”. Per un posterior acord entre el Ministeri de Foment i el Ministeri d’Educació , Cultura i Esports del 15 d’octubre de 2013, el percentatge per a les obres públiques va passar de l’1 al 1,5% actual. El volum d’aquest fons, queda doncs, lligat al volum de l’obra pública, en el conjunt del país. I tot i que inicialment es considerava que el destí havia de ser proper a les obres, actualment el concepte és molt més ampli i lliure, de manera que la concessió de les ajudes va més lligada a la importància i rellevància de les peticions que no pas a la proximitat. Les convocatòries, solen sortir cada any, i es resolen de manera conjunta entre els dos Ministeris ( Foment i Cultura). Animo els lectors a entrar en el web del Ministeri per a veure el destí dels fons, des de la seva creació fins a dia d’avui. Concretament s’han dut a terme 594 actuacions, al llarg i ample del país, en tota mena de monuments, conjunts artístics, emblemàtics o històrics. Ho podem veure en aquests de Vic, però n’hi ha un bon nombre en altres pobles i ciutats de Catalunya, molts d’ells salvats gràcies a aquesta clàusula, que també ha de ser norma en les obres públiques de la resta d’administracions. Tots sabem que si una cosa no ve imposada per llei, difícilment es duu a terme, i el ric i divers patrimoni cultural, necessita d’immensos fons per a ser preservat i recuperat. A Vic , en tenim algunes mostres ben clares.