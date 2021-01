QUESTIÓ D’IDIOMES. Per enèsima vegada, una nova sentència del TSJC ha posat sobre la taula el debat sobre el percentatge de matèries, que han de ser donades en castellà ( un 25 %), per a poder garantir l’assoliment del bilingüisme a Catalunya. Malament anem si hem de recórrer als tribunals per a garantir el domini dels idiomes, siguin els materns o els estrangers. I aquesta és la crítica que em permeto tractar en aquest escrit. Quan per una porta entren els interessos partidistes per un idioma , per una altra porta surt l’efectivitat lingüística. I en aquesta qüestió han de prevaler els interessos idiomàtics, els culturals i els professionals. Oblidem-nos dels altres, perquè impediran veure la realitat. I quina és la realitat ? Ras i curt. En el món es calcula l’existència d’uns 7.097 idiomes, entenent per tal, tots aquells que com a mínim son parlats per 100.000 persones. N’hi ha entre 150 i 200 que només el parlen un milió , i en tenim prop del 43% , és a dir, uns 2.580 que es troben en vies d’extinció. Si prenem com a base d’informació l’edició de 2018, de l’entitat Ethnologues, podem ordenar els idiomes per ordre d’importància, tenint en compte les persones que els tenen com a primera llengua, o com a segona. En aquest rànquing, tindríem els següents: 1.- El xinés mandarí, 2.- Anglès, 3.- Hindi, 4.- Espanyol, 5.- Francès, 6.- Àrab ,7.- Bengalí, 8.- Rus 9.- Portuguès, 10.- Indonesi. A partir d’aquí, venen el Urdú, Alemany, Japonès, Panyava, Javanès,etc. Per a qualsevol persona sensible i culta, tots els idiomes son importants, tots son dignes de ser preservats i transmesos a les generacions futures . Perdre un idioma equival a perdre un monument de primer ordre, i tanmateix cada any, se’n perden més d’un centenar. Sí, sí, el món s’està empobrint ràpidament a nivell lingüístic. Tornem a casa nostra. En comptes de discutir sobre percentatges, el que toca fer, és avaluar com acaben estudis els nois i noies a nivell idiomàtic. I és evident que per dominar un idioma, s’ha de poder-lo estudiar com a matèria independent, però tot seguit, introduir-lo com idioma escrit i parlat, en altres matèries. I no és el mateix tenir al davant alumnes amb llengua materna catalana que castellana, de manera que s’ha de deixar en mans d’escoles i instituts la modulació de pràctica i us com per arribar al final amb el ple domini dels dos, sense oblidar la importància d’un tercer. L’objectiu final ha de ser un trilingüisme perfecte, i a ser possible, la introducció d’una quarta llengua, a triar entre diverses opcions. Els qui hem estudiat idiomes, o hem exercit de professors, sabem la facilitat per introduir-los en les edats més tendres, i progressivament anar-los ampliant, en funció dels interessos i necessitats dels alumnes. Tenim el gran avantatge de poder garantir el coneixement i pràctica del català ( situat en el 88 è lloc), i el castellà ( en el 4rt lloc mundial). Afegir l’anglès ( en el segon lloc), suposa poder anar pel món amb un bagatge de primer ordre. Però, perquè no un quart idioma a triar ( francès , en el 5è lloc), alemany ( en el 12 è), rus ( en el 8è) i ara mateix el xinés mandarí ( en el 1er) . Les xifres son espectaculars perquè si el català és parlat per uns 9 milions, el castellà ho és per 460 milions que el tenen per primera llengua, i si hi sumem els que el tenen per segona arribem als 534 M ( oficial en 20 països) . O l’anglès amb 379 M, i en conjunt 1.132 M ( oficial en 59 països), el francès amb 77 M i un total de 280 M ( oficial en 29 països).... Arribats en aquest punt no cal dir la importància de dominar ( no dic xampurrejar ) idiomes, és vital per al desenvolupament personal i l’obertura cap a sortides professionals i culturals immenses, aquí o fora d’aquí. Personalment parlo mitja dotzena d’idiomes que vaig anar aprenent en les diverses etapes de la vida, i ara mateix recupero el rus que havia estudiat de molt jove, i tenia rovellat. No fixem percentatges, sinó domini real , i posem els mitjans per arribar-hi. Això vol dir buscar els períodes oportuns, tenir mestres i professors preparats per una tasca gens fàcil com és la d’ensenyar un idioma sí, però després treballar amb ell. Solament així es pot sortir amb el domini escrit i parlat. Puc assegurar que estem molt lluny, molt, de poder afirmar que els alumnes surten amb un perfecte trilinguïsme, i encara menys amb un quart idioma. Toca, doncs, emprendre un llarg i costós camí, oblidant batalles partidistes en un tema que el que vol és seny , constància i bones pràctiques.