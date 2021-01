PROMESA PER SORTIR DEL PAS. OFICINA DE MOSSOS. El nostre país està ple de promeses incomplertes perquè costa molt poc dir que sí. Altra cosa és complir-les. Podria enumerar un centenar de promeses fetes pel govern de la Generalitat, relacionades amb les comarques de la Catalunya Central que esperen compliment des de fa anys. Avui faig referència al compromís de l’anterior Conseller d’Interior Miquel Buch, d’instal•lar una “oficina de Mossos d’Esquadra “, a Prats. L’actual Conseller ja ha dit que no es podrà complir. Per a mi cap novetat, perquè estava convençut no es duria a terme. I no perquè tingui cap poder d’endevinalla sinó per coneixement de la situació interna del cos de Mossos d’Esquadra. Ara i aquí, totes les Comissaries del nostre entorn tenen carències greus en matèria de personal i vehicles. I per descomptat, econòmiques, perquè afecten tots i cadascun dels departaments de la Generalitat. Aleshores , perquè es va prometre ? Doncs, per sortir del pas. Quan es produeixen reiterats incidents en un territori determinat, i es fa difícil resoldre’ls, es busca una sortida “enginyosa” per guanyar temps i esperar que les circumstàncies canviïn com per no haver de complir. I així estem. Portem un grapat d’anys amb un govern de la Generalitat ocupat en altres coses abans que en resoldre les necessitats quotidianes. I els anys han anat passant i les plantilles del Cos dels Mossos d’Esquadra ( CME) s’han anat reduint per jubilacions , baixes i sortides, de manera que avui en dia, caldria de forma urgent incrementar-les en mil cinc-cents efectius. A banda del tema de personal, el parc de vehicles està molt envellit, amb la necessitat urgent de renovar-ne pràcticament la meitat. Tot plegat produeix insuficiències de personal en totes les comissaries, i en canvi un increment de treball com a conseqüència dels serveis derivats del control de mobilitat per la pandèmia. Es evident que amb aquest panorama pensar en una oficina de Mossos a Prats, és impensable. Però, a més hi ha una altra raó que no exposen i és més rellevant. No volen crear un greuge comparatiu amb altres territoris. Si un dia se’n posa una a Prats, hauran de dir que sí a d’altres indrets de tot Catalunya. Resultat: dir que no. El que queda és una nova promesa incomplerta que augmenta la desconfiança en les promeses del govern. La sumem a moltes d’altres.