NERVIS ALTERATS. L’entrada en el combat electoral de Salvador Illa, ha alterat els nervis d’ERC i molt especialment de Junts x Cat, que veuen com en poques setmanes el mapa electoral ha tingut canvis significatius, cosa que els posa a la defensiva. Les enquestes fetes deixen clar que allà on hi havia dos en joc, ara n’hi ha tres, i el tercer està avançant cap a primera posició, ajudat per la mala gestió dels dos partits de govern, per una banda, i pel desig de retrobar la normalitat perduda, per l’altra. Sincerament, m’esperava una reacció contundent d’ERC , a l’hora de confeccionar les llistes electorals, imaginant el fitxatge de vuit o deu cares de reconegut prestigi, en àmbits com economia i finances, sanitat, ensenyament, serveis socials, ...preparades per a prendre el relleu als actuals consellers/ es, a la vista de la mala gestió duta a terme. No ha estat així i s’ha optat per una continuïtat absoluta. Un tancament de files que denota la manca de cantera, per una banda, i la falta de contactes amb altres nivells de la societat, com empreses, universitats, entitats socials, culturals, ...per anar-hi a buscar candidats preparats i disposats a elevar el nivell de l’administració. O no en tenen o els hi han donat carabasses. El resultat és la repetició de candidatures d’una més que evident mediocritat. Per la banda de Junts x Cat, la situació encara és més desconcertant. Resulta que per a reforçar la figura de Laura Borràs, l’antic president, el fugitiu Puigdemont, es posa al seu davant, deixant clar que hi és per a millorar resultats, però sense ànims de presentar-se com a candidat a president. Ha deixat ja clar que no pensa tornar. El cas és que ni ell serà presidenciable, ni Laura Borràs ho podrà ser, perquè en qualsevol moment pot ser inhabilitada, per un conjunt de suposats delictes comesos. Ella diu que la persegueixen perquè li tenen mania, però res explica dels detallats presumptes delictes comesos. Més que mania persecutòria hi veig mania en fer justícia. A aquesta estranya situació dels dos primers de la candidatura de Junts x Cat, s’hi suma la perplexitat d’haver fet primàries, i després haver-les ignorat, posant els candidats i candidates a gust dels qui manen. Fins i tot, en contra dels resultats de les primàries. Sorprenent. I ningú ha dimitit. Increïble. Però, el més evident d’una candidatura feta d’aquesta estranya manera, suposa aplegar sota un mateix nom, a persones radicalment diferents, sense un programa comú ni un projecte de conjunt. Es deixa tot per a després de les eleccions. Una mena de compliment de la dita tant popular de “Déu els cria i ells s’ajunten”...i que sigui el que la providència decideixi. No estranyi a ningú la pèrdua de confiança d’amplis sectors de la societat, en dues candidatures tant poc engrescadores, precedides d’una pèssima gestió, i d’un gran nombre d’enganys que ens han portat on som ara. Davant aquesta tessitura, veure una personalitat serena, preparada i amb les idees clares per emprendre una altra via com proposa Salvador Illa, és lògic pensar en que pugui arribar al capdavant, en la propera contesa electoral.